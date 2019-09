Cités Educatives : 22 villes ont des quartiers labellisés en Ile-de-France

Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, et Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement, ont dévoilé ce jeudi la liste des 80 territoires labellisés "Cités éducatives". Vingt-deux villes sont concernées en Ile-de-France.