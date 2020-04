Clap de fin prématuré pour l’université de Corse

Epidémie de covid-19 oblige, l’université de Corse a été contrainte de baisser son rideau bien avant l’heure. Plus aucun étudiant ne devrait fouler le campus avant la rentrée de septembre prochain. Tous devront donc, jusqu'à la fin de cette année scolaire, poursuivre leurs cours à distance. Nombreux sont ceux qui passeront également leurs examens à distance ou, selon les disciplines, être jugés sur la base du contrôle continu.

Les instances universitaires ont pris cette décision sans même attendre les décisions nationales concernant le confinement. « On a essayé d’envisager différents scénarios. Et nous en avons fait un dans lequel il était fort probable que l’on ne puisse pas réunir en présentiel les grosses promos d’étudiants pour passer les examens. C’est pour cette raison que l’on est resté sur la mise en œuvre d’examens y compris en distanciel » indique Dominique Federici. Et le président de l’université de Corse de préciser que « les différentes composantes pédagogiques vont mettre en place des modalités de contrôles au plus près de ce qui peut être fait au niveau des différents diplômes. Pour certains d’entre eux qui ont mis en place le contrôle contenu, il sera pris en compte. Pour les autres, des _examens en distanciel, sous différentes formes, pourront être pris en compte et mis en œuvre sachant que, le conseil d’administration prévu début mai décidera des différentes modalités_.»

Les cours à distance, les étudiants cortenais les suivent depuis trois bonnes semaines déjà. Et vraisemblablement, les remontées sont plutôt positives : « les équipes pédagogiques ont fait un travail remarquable et les étudiants se sont également investis. Il peut y avoir parfois une surcharge de travail effective puisque l’on est passé au tout distanciel d’un seul coup, mais les retours sont plutôt bons » conclut Dominique Federici. ,