Classe média à Toul : des lycéens dans la peau de journalistes

Des élèves attentifs qui se mettent quelques heures dans la peau d’une ou d’un journaliste, c’est l’exercice proposé durant la semaine de presse à l’école au lycée des Métiers du Toulois, site Camille Claudel, au bord de la Moselle canalisée à Toul. Les élèves ont enquêté sur un accident fictif survenu de nuit dans une usine chimique.

Avec ce "serious game" baptisé «Classe investigation» développé par le CLEMI, chacun a accès à des sources préenregistrées et tente de se rapprocher de la vérité. Concentrés, les élèves consultent différentes sources, prennent des notes et doivent faire un tri avant de rédiger un «papier» qui est lu et enregistré au cours d’un duplexe, comme un vrai journaliste.

Chaque élève a pu découvrir comment une information se construit, et la comparaison entre les différentes productions des lycéens a permis de comprendre ce qu'est le travail d'un journaliste de terrain.

Pour Didier Guise, coordonnateur académique du CLEMI, le centre chargé de l’EMI ( Éducation aux médias et à l’information), dans l’éducation nationale, «ce jeu permet de développer de nombreuses compétences et surtout de comprendre que l’information se construit. Produire une information fiable est un véritable travail qui ne s’improvise pas, un vrai métier dès lorsqu’il faut creuser un peu et communiquer clairement».

Une véritable porte d’entrée pour s’éduquer aux médias. La documentaliste du lycée, Sandrine Bauer, et ses collègues de la section Commerce ont «inauguré» la webradio du lycée l’an passé juste avant le confinement pour elle «comprendre et pratiquer la construction de l'information est un bon exercice pour apprendre à développer son esprit critique. Face aux flots d'informations, parfois contradictoires, la période actuelle en est un bon exemple, il est important de se poser les bonnes questions. Cette classe investigation permet de se prendre au jeu et de s’immerger dans l'enquête comme si c'était vrai.»

Des jeunes qui s’était vu présenter le métier de journaliste il y a un an et qui avaient préparé une émission à diffuser sur France Bleu. Ils avaient choisi comme thème leur téléphone et les réseaux sociaux : comment les jeunes utilisent les réseaux sociaux, envoient des photos et se reconnaissent parfois un peu accro à leur téléphone portable ? Des lycéens de Toul ont découvert la magie de la radio et ont enquêté sur un objet qui ne les quitte pas avec des mini-enquêtes et témoignages.

Durant plusieurs semaines, ils ont apprivoisé la presse, lu des journaux et taquiné le micro. Pour réaliser une émission de radio consacrée au téléphone portable, un objet qui ne les quitte pas. Une émission programmée à Nancy et finalement annulée in extrémis en raison du confinement en mars 2020.

Comment les jeunes utilisent les réseaux sociaux ? Qu’est-ce qui pousse à envoyer des photos ou de vidéos ? Quelle est la différence entre Snapchat et Instagram ? Peut-on devenir accro au jeu vidéo sur ton téléphone ? Les écrans et le sommeil sont-ils compatibles ? A quoi ressemble le téléphone le plus cher du monde ? Les lycéens ont décliné les réponses sous forme de chroniques qui devaient être lues à l’antenne dans le studio de France Bleu Sud Lorraine à Nancy.

Chacun a pu appréhender l’information, la vraie et la fausse qu’il faut savoir distinguer. Chacun a pu s’essayer au micro et parfois vaincre sa timidité dans le studio de la web radio du lycée.

Le studio radio du lycée a été mis en place grâce à l'aide précieuse de Didier Guise, du Clémi. Une séquence réalisée avec la complicité des enseignants du lycée, Adeline Lermechin, Chorouk Tahouri et Sandrine Bauer.

Merci aux élèves, Emine Aksu, Apollyne Bardyn, Farah Belmaksen, Lucas Berchet-Jutard, Aloys Boeuf, Marina Bridard, Mathéo Carchon, Enzo Carobbi, Hugo Carobbi, Tiffany Chiocchia, Déborah Cholin, Kassandra Claudel, Céleste Colnet, Evan Gateau, Lisa George, Mélodie Godard, Nathanaël Labe, Mahé Le Scourzic Scheffer, Thibaut Lecossois, Dylan Lenglet, Nolween Leroy, Enzo Mangin, Lanna Martin, Yildiray Matras, Eva Mini, Philippe Phy, Victoria Pirlot, Liam Poirot, Eddy Schwartz, Maïwen Vigneron, Meryem Yilmaz.. pour leur participation active à ce programme inscrit dans le cadre de Classe média de Radio France.