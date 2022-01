Classe média : analyse d'une rumeur, le cas Soprano

France Bleu Auxerre et l'école Calmette de Paron dans l'Yonne, mènent le projet "Classe Média" durant cette année scolaire 2021-2022. Notre objectif : produire un tuto sur le thème "comment réagir face aux rumeurs et aux fausses informations sur internet ?"

Pour commencer ce travail sur les rumeurs et les fausses informations sur internet, avec les élèves de CM2 de l'école Calmette à Paron dans l'Yonne, nous avons travaillé sur l'histoire de cette professeure de SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) dans un collège des Yvelines qui a été victime d'une rumeur l'accusant à tort de racisme. Elle avait utilisé une photo du rappeur Soprano dans une frise chronologique. La rumeur sur les réseaux sociaux a été si puissante, que cette professeure a été placée sous protection policière puis contrainte de changer de région.

Retour sur la naissance d'une rumeur

L'affaire est révélée le dimanche 16 janvier 2022 par le journal Le Parisien, mais les faits remontent à plus d'un an, en novembre 2020. Les élèves de CM2 ont constaté que cette rumeur avait été relayée sur les réseaux sociaux, par exemple par le rappeur Rohff.

Extrait du message relayé par le rappeur Rohff sur Instagram -

C'est en quittant les réseaux sociaux, pour lire des articles de presse réalisés par des journalistes que les élèves de CM2 ont compris que cette professeure n'avait jamais eu l'intention de comparer le chanteur Soprano à un singe. Bien au contraire, cette enseignante avait choisi une personnalité qui n'a pas la peau blanche pour incarner (dans une frise sur l'évolution des humains) l'homme contemporain. Ce choix était parti d'un constat : dans l'enseignement en France, les représentations humaines ont très souvent la peau blanche et ne correspondent plus à la diversité des habitants d'aujourd'hui. Voici l'origine de la rumeur et ses conséquences racontées par Nora et Jahnelly.

De l'origine de la rumeur à ses graves conséquences Copier

Grâce aux articles de journaux sur internet, nous avons appris que le père d'élève à l'origine de la première publication a été condamné à six mois de prison ferme par un tribunal. Nous avons également découvert comment cette professeure a été pénalisée par cette rumeur : la peur d'être agressée, une protection policière et finalement l'obligation de quitter sa région pour se protéger.

Qu'est-ce qu'une rumeur ?

Voici comment les élèves de CM2 sont parvenus à définir ce qu'est une rumeur, en discutant entre eux. Explications de Janna, Ikhlasse, Harrison et Léa.

"La rumeur est parfois lancée par une personne pour avoir plus de vues ou être plus connue" Copier