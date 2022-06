Classe Média : comment lutter contre les fausses nouvelles ? Voici nos conseils.

France Bleu Auxerre et l'école Calmette de Paron dans l'Yonne, mènent le projet "Classe Média" durant cette année scolaire 2021-2022. Les élèves de CM2 ont découvert plein d'outils pour rester en alerte face aux infos sur internet. Voici leurs conseils, valables aussi pour les plus grands !

Ces élèves de CM2 comme nous les adultes, naviguons tous sur internet à la recherche de contenus étonnants, extraordinaires, parfois choquants ou scandaleux. Et les réseaux sociaux sont conçus de telle manière qu'ils vous proposent les contenus les plus accrocheurs pour vous, sans s'assurer qu'ils sont véridiques.

Durant cet projet d'éducation aux médias, nous nous sommes faits un peu avoir par une vidéo très prometteuse, qui en fin de compte a déçu les élèves. Il n'y a pas d'âge pour être trompé, ni d'ailleurs pour apprendre à être plus vigilant. C'est ce qu'ont fait les élèves de CM2 de l'école Calmette de Paron, plus mardis de cette année avec leur enseignante Aurélie Evrard.

Alors pour garder un esprit critique face à ce que nous propose l'immensité d'internet, voici les conseils des élèves.

Branche ton cerveau

"Si tu partages un contenu étonnant avec tes amis, ils vont surement apprécier et cela te rendra populaire. Mais diffuser une fausse information ou une rumeur peut avoir des conséquences négatives pour certaines personnes".

Tu n'es pas un pigeon

"Ne te laisse pas appâter par n'importe quoi, méfie-toi des contenus trop alléchants." Sur Youtube, en classe, nous avons regardé cette vidéo qui s'appelle "10 animaux qui existent vraiment". Elle a été vue par 2 millions et demi de personnes. Sur la vignette on voit un animal extraordinaire, blanc et bleu. On se demande ce que c'est. Mais en regardant la vidéo, on apprend seulement à la fin que c'est un faux animal. Du coup, on a l'impression de s'être fait avoir. "Donc avant de cliquer, dis-toi que c'est peut-être trop beau pour être vrai".

Apprends à connaître ton adversaire

"Ton adversaire, c'est la rumeur ou la fausse information. Quand tu trouves quelque chose d'intéressant sur internet, la première chose à se demander, c'est : d'où ça vient ?"

Méfie-toi des camouflages

"Certaines sources ont l'air très sérieuses. Par exemple, des gens qui parlent bien ou des sites internet avec plein d'articles. Ce n'est pas parce qu'on a envie de les croire… qu'ils disent la vérité."

à lire aussi Classe média : dans l'Yonne, des élèves de CM2 partent à la découverte du journalisme

Bats-toi pour trouver la vérité

"Tu ne pourras pas toujours tout vérifier. Par contre, tu peux toujours te faire un avis, en discutant avec des adultes autour de toi ou en faisant une recherche sur internet".

Pourquoi certains publient-ils des rumeurs et des fausses informations ?

"Ils le font pour plein de raisons. Pour la célébrité, pour faire du mal à d'autres personnes et le plus souvent, c'est juste pour gagner de l'argent. Car plus tu as de vues sur internet, plus tu peux gagner de l'argent grâce à la publicité".

Conclusion ?

- Lis des livres

- Ecoute la radio

- Lis des magazines

- Regarde la télé

- Et surtout, branche ton cerveau, réfléchis avant de partager !