Classe média : comment trouver l'origine d'une information ?

France Bleu Auxerre et l'école Calmette à Paron, dans l'Yonne, mènent le projet "Classe Média" durant cette année scolaire 2021-2022. Après avoir travaillé sur la définition d'une information, d'un média et d'une source, les élèves de CM2 ont cherché à identifier les sources d'une information.

Le projet Classe Média lancé par France Bleu Auxerre avec la classe de CM2 de l'école Calmette à Paron (Yonne) a pour objectif de faire découvrir aux élèves les bases du métier de journaliste, mais aussi de les accompagner dans leur apprentissage d'internet et des réseaux sociaux.

Mais qui me donne cette info ?

Face à un article ou une vidéo sur internet, pas toujours simple de savoir d'où vient l'information. Nous avons donc réalisé quelques exercices et mises en situation en classe avec les élèves, afin de s'interroger sur les sources et la crédibilité des informations trouvées. Nous avons utilisé pour cela le quiz produit par le CLEMI, à partir de messages postés sur le réseau social twitter, dont voici un extrait.

Extrait du quiz sur la source de l’information, réalisé par le CLEMI, à partir de messages et d'images postés sur twitter - CLEMI

Il y a deux types de sources

Cet exercice permet de distinguer deux types de sources. La source primaire, celle qui est à l'origine de l'information, ici la mairie de Paris (c'est elle qui a décidé de la fermeture des parcs et le fait savoir) et la source secondaire, l'AFP, qui se fait le relais de l'information (auprès d'autres journalistes et du grand public).

Une pluie de poissons ! Faut-il croire cet article ?

Pour aller plus loin dans la vérification des sources, nous avons effectué une recherche dans Google Actualités, en tapant "insolite animaux", certains de trouver des articles étonnants. Et nous sommes tombés sur un article du quotidien L'Union, rapportant qu'une pluie de poissons s'était abattue sur une ville du Texas aux Etats-Unis. Cette histoire est-crédible ? Comment se faire un avis ?

Faut-il croire à cette histoire de pluie de poissons au Texas ? Discussion avec les élèves. Copier

Remonter à la source... des chutes de poissons

Avec les élèves, nous avons identifié plusieurs sources à l'origine de cette information spectaculaire. L'article renvoie vers un reportage de la chaîne de télévision américaine CNN dans lequel témoignent plusieurs habitants de la ville, ainsi qu'un météorologue. En plus de cela, deux organisations bien informées sur les phénomènes naturels apportent complètent les témoignages, le magazine National Géographic et l'organisme public Météo France. Cette information a aussi été relayée par de nombreux médias professionnels comme la chaîne NBC, le magazine Newsweek ou encore la chaîne NewsNation Now dont voici le reportage.