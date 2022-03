France Bleu Pays de Savoie et l’association Ma chance moi aussi ont mené une « Classe média » avec des élèves de 6ème de Chambéry pour leur faire découvrir le métier de journaliste. Ils ont réalisé une émission sur le Street Art. Suivez leur travail et écoutez leur émission !

Classe média : des collégiens savoyards deviennent journalistes et réalisent une émission radio

« Classe média » est un dispositif proposé par Radio France en partenariat avec l’Education Nationale. Il s'agit de faire découvrir aux élèves les bases du métier de journaliste, mais aussi de les accompagner dans leurs recherches d’informations sur internet et les réseaux sociaux.

Pendant cinq mercredis après-midi fin 2021, cinq jeunes (élèves en 6ème) de l'association Ma chance moi aussi ont joué les apprentis journalistes encadrés par Anne Chovet de France Bleu Pays de Savoie et Justin Raymond animateur à l’antenne chambérienne de l’association. Objectif : réaliser une émission sur le Street Art.

Concevoir une émission de A à Z

Lors de cet atelier radio, Loujaïne, Sirine, Rasim, Ayoub et Adam ont appris à préparer et réaliser des interviews, ont été initiés au montage audio, à la prise de son et ont construit une émission qu’ils ont ensuite enregistré dans les studios de France Bleu Pays de Savoie à Chambéry. A cette occasion ils ont découvert également d’autres métiers de la radio, comme la réalisation, grâce au technicien de France Bleu Pays de Savoie Julien Pichon-Martin. Cet atelier radio permet aussi aux jeunes de travailler l'écriture, l'expression orale ou encore la gestion du stress.

Ecoutez l'émission

Dans le cadre de La semaine de la presse et des médias dans l'Ecole qui se déroule du 21 au 26 mars 2022, nous diffusons cette émission sur notre site internet. Le thème choisi est le Street Art. Les jeunes journalistes ont rencontré et interviewé un spécialiste, Mourad, de l’association Posse 33, ainsi que deux artistes du collectif chambérien La Maise, Kat’ et Action.

Emission Classe média sur le Street Art Copier

StreetArtCity - Lurcy Levy Crédit photo Kat& Action

PHOTOS : les jeunes journalistes au travail

Apprendre à utiliser un enregistreur et à réaliser une interview - Justin Raymond

Tournage de l'interview de Mourad de l'association Posse 33 - Justin Raymond

Après l'interview on passe au montage - Justin Raymond

Enregistrement de l'émission en studio - Justin Raymond

La réalisation de l'émission chapeautée par Julien Pichon-Martin - Justin Raymond

Pour en savoir plus sur les coulisses de cet atelier radio, vous pouvez lire également un article détaillé sur le site internet de Ma chance moi aussi.