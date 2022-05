Classe Média : des élèves de CM2 à Paron préparent un tuto vidéo anti fake news

France Bleu Auxerre et l'école Calmette de Paron dans l'Yonne, mènent le projet "Classe Média" durant cette année scolaire 2021-2022. En cette fin d'année, les élèves vont publier prochainement une vidéo pour nous aider à éviter de croire et de diffuser des contenus mensongers provenant d'internet.

Les rumeurs, les fausses nouvelles, des vidéos incroyables et des histoires étonnantes, voilà ce sur quoi travaille, depuis le début de l'année scolaire, la classe de CM2 de l'école Calmette à Paron dans l'Yonne. Les élèves ont appris à être vigilants face à des contenus très attractifs, comme savent en proposer les réseaux sociaux. Quelles sont les bonnes questions à se poser ? Quelle attitude avoir quand une vidéo ne paraît pas crédible ? Comment s'informer sur l'origine d'une information ?

Pour ces élèves qui commencent pour certains tout juste à découvrir les réseaux sociaux, ces questions sont parfois complexes. Mais à 10 ans, internet est leur premier lieu d'information, devant la télévision. Voilà pourquoi nous avons voulu aiguiser leur vigilance et leur donner des outils, pour éviter de se faire avoir et de partager des rumeurs.

Le tournage de ce tutoriel vidéo a demandé de nombreuses prises, pour un résultat qui sera de qualité ! © Radio France - Renaud Candelier

Extrait du texte écrit pour le tutoriel vidéo

• "découvre ce super-pouvoir caché en toi"

• "Bah oui, branche ton cerveau, réfléchis avant de partager"

• "Si tu partages un contenu étonnant avec tes amis, ils vont surement apprécier et cela te rendra populaire. Mais diffuser une fausse information ou une rumeur peut avoir des conséquences négatives pour certaines personnes."

Apprendre à savoir qui publie une information

C'est souvent plus facile sur un site internet que sur un réseau social de savoir qui est derrière une publication. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de comptes sont anonymes et contiennent peu d'informations sur leur auteur. Mais d'autres sont assez précis et permettent de se faire un avis sur leur crédibilité. Voici quelques conseils travaillés avec les élèves pour en savoir plus sur un compte, dans un réseau social.

"Je clique sur le compte pour voir s'il y a des informations sur son ou ses auteurs. Je clique sur d'autres liens, s'il y en a dans la fiche de présentation. Je fais une recherche internet sur ce compte ou son auteur. Je regarde les autres contenus publiés par ce compte pour me faire un avis sur sa crédibilité."

Les élèves ont même proposé certaines mises en scène, comme dans la séquence finale qui se veut plus légère © Radio France - Renaud Candelier

Une vidéo en cours de montage

Durant plusieurs séances, les élèves ont participé au tournage d'une vidéo qui proposera des conseils et des bonnes pratiques, utiles aux enfants comme aux adultes, dans leur usage d'internet. Les enfants ont dû apprendre des textes et les dire face à la caméra. Ils ont aussi travaillé le respect des règles sur un tournage, la diction, leur posture et les mouvements pour apparaître au mieux à l'écran. Un vrai petit travail de mise en scène qu'ils ont réussi haut la main. Nous attendons vivement le résultat final qui sera disponible dans les prochaines semaines.

Une émission radio au mois de juin

Pour clore ce projet Classe Média, France Bleu Auxerre diffusera au mois de juin une émission enregistrée au sein de l'école Calmette, avec au micro des élèves de CM2 et de 6e qui ont travaillé sur l'éducation aux médias durant cette année scolaire, afin de faire découvrir à nos auditeurs, tout ce qu'ils ont appris. Et qui peut aussi nous servir !