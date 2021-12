Classe média : dans l'Yonne, des élèves de CM2 partent à la découverte du journalisme

France Bleu Auxerre et l'école Calmette de Paron dans l'Yonne, mènent le projet "Classe Média" durant cette année scolaire 2021-2022. Les élèves découvriront d'où vient l'information et comment on la fabrique. Ils seront eux-mêmes amenés à produire de l'information, en vue d'une émission.