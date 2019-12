Classe média : des lycéens auxerrois réfléchissent à l'information

Auxerre, France

Depuis la mi-novembre, 25 élèves du lycées Jacques Amyot à Auxerre participent au nouveau dispositif France Bleu - Classe média, décliné dans les 44 radios locales du réseau. Ce partenariat vise à faire découvrir aux adolescents le métier de journaliste radio et les différents formats radiophoniques. Il s'agit aussi de parler de la manière dont les professionnels traitent l'information, d'évoquer le choix des angles et des interlocuteurs et d'aborder les questions de déontologie.

Une visite de la station

Les 25 élèves de première, spécialité "Histoire Géographie Géopolitique Sciences politiques" (HGGSP) ont commencé par visiter la station de France Bleu Auxerre avec leur enseignante Fanny Vitry. Ils ont vu les locaux, les bureaux et surtout les studios. Ils ont aussi pu échanger avec les techniciens, journalistes, chargées d'accueil et animateurs. Maréva, Marc, Clémentine, Gabriel et les autres ont posé beaucoup de questions sur les métiers de la radio, l'organisation du travail, l'antenne, la gestion du direct... etc...

Les élèves et leur professeur ont visité la station et échangé avec le personnel. Ici, l'animatrice Nathalie Rivaud leur parle de son métier. © Radio France - Delphine Martin

Après l'observation, place à l'action. Les 25 élèves ont débuté la préparation d'une émission consacrée aux jeunes et à l'information. Chloé, Dounia , Théo, Emma, Mathis et leurs camarades ont ainsi arpenté les couloirs et la cour de leur lycée pour réaliser un micro-trottoir sur les jeunes et les médias. Micro en main, ils ont interrogé les autres lycéens : "comment vous informez-vous ? Qu'attendez-vous des journalistes ? Faites-vous confiance aux médias ?"

Une émission au printemps

D'autres élèves ont cherché à en savoir plus sur l'histoire des journaux et de la presse, l'évolution des médias, les "fake news" ou "fausses nouvelles", les rumeurs ou théories du complot, les lanceurs d'alerte ou encore l'indépendance des médias. Les jeunes vont aussi réaliser des interviews avec plusieurs professionnels de la presse dans l'Yonne.

Le résultat sera à écouter au printemps, au moment de la semaine de la presse à l'école. Une action similaire est menée dans le sénonais avec les enfants de CM2 de Pont-Sur-Yonne.