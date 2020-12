Classe média : La Planète bouge, et nous ? Une émission préparée avec le collège Louise-de-Savoie à Chambéry

La Planète bouge, et nous ? Une émission préparée avec les 4e5 du collège Louise-de-Savoie à Chambéry et France Bleu Pays de Savoie. Sur une initiative du CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, les classes media ont pour but de sensibiliser les jeunes aux médias.

Classe média : l'émission

"La Planète bouge, et nous ?" Ecoutez l'émission ci-dessous

Classe média l'émission : La Planète bouge, et nous ? Copier

L'Emission

L'idée est belle : travailler avec des élèves de 4e, leur apprendre à vérifier des sources, choisir un angle. Analyser les Unes de journaux, repérer les titres et les chapeaux pour mieux comprendre la hiérarchie de l’info, comparer les grands quotidiens avec la presse quotidienne régionale. Et réaliser une émission de radio ! Thème imposé dans le cadre de la semaine de la presse : « l’information sans frontière »

Seulement voilà, le 17 mars 2020 est passé par là. La France se confine. On ferme. On était presque prêt, il ne restait qu'à faire la répétition générale, comme un filage, et on partait à la radio pour le grand jour !

Pas d'émission en studio donc à cause du confinement. Mais un sacré travail fait par les enfants. Les sons que vous allez entendre ont été enregistrés lors de nos ateliers en classe. Ils n'étaient pas destinés à être diffusés mais devaient servir de base de travail. Ils racontent ces journées passées avec les enfants et leur travail pour préparer leur émission de radio !

Classe media : le podcast

"La Planète bouge, et nous ?" Les coulisses, écoutez le podcast ci-dessous

CLASSE MEDIA LE PODCAST LA PLANETE BOUGE LES COULISSES Copier

Le podcast

Dans ce podcast vous entendrez, en plus du reste, le travail réalisé par les groupes d'interview et une approche un peu différente de l'émission : au moment de la réalisation du podcast, à la fin du 2e confinement, les 27 viennent de conclure un accord sur le Climat. Comme un air de déjà vu non ? Cinq ans après la COP21, la France est appelée à rendre compte de son inaction devant la justice. Le 14 janvier 2021, l’État et l'Affaire du Siècle ont rendez-vous devant le Tribunal Administratif de Paris.

Fiche technique

Conception et réalisation (émission et podcast) : Christine Martinez

Mixage (de l’émission) : Julien Pichon Martin

Coordination : Elisabeth Caprioni professeur documentaliste

Groupe Greta : Aïlys, Armande, Anaëlle, Marion et Irène

Groupe revue de presse : Sirine, Mahaut et Julie

Groupe transition entre les parties : Marie-Lys et Phasini

Groupe micro trottoir collégiens : Nabil, Chaïma, Trecia et Jessica

Groupe micro trottoir adultes : Salma, Imen, et Léa

Groupe Interview du géographe : Hazal, Sami, Ruth, Ibrahim, Noé et Mevlut

Groupe Interview du biologiste : Elyas, Alban, Corentin et Joachim

Merci à tous, et merci au Principal du Collège de nous avoir ouvert ses portes !

Classe media : Aïlys et Armande à la présentation - Christine Martinez

Nabil et Trécia s’entraînent pour les micros trottoir © Radio France - Christine Martinez

Greta Thunberg s’exprime lors d’un rassemblement pour le climat le 13 septembre 2019 devant la Maison Blanche, à Washington DC - AFP

"Youth for climate" Marche pour le Climat et pour la Planète Grenoble 15 mars 2019 - Christine Martinez

"Youth for climate" Marche pour le Climat et pour la Planète Grenoble 15 mars 2019 - Christine Martinez