Classe Média : la technique de l'interview, comment obtenir des réponses ?

France Bleu Auxerre et l'école élémentaire de Pont-sur-Yonne lancent "Classe Média". Des rendez-vous réguliers pour découvrir le fonctionnement des médias et la fabrique de l'info. Les interrogations des élèves de CM2 de la classe d'Aurélie Evrard sur notre métier, sont peut-être aussi les vôtres.

Yonne, France

Quand il cherche des informations et des réponses à ses questions, le journaliste a souvent recours à la même technique : l'interview. Il s'agit d'un échange avec un interlocuteur (une source) sous forme de question/réponse à sens unique. L'intervieweur pose les questions, l'interviewé y répond. Comme toute recherche d'information, l'interview doit apporter des réponses aux questions suivantes : Qui ? Où ? Quand ? Pourquoi ? Comment ?

Préparer son interview

La première chose à faire, avant une interview, c'est de s'informer sur l'interlocuteur que l'on a choisi. Quelles sont ses fonctions ? Pourquoi est-il pertinent de l'interroger ? Est-ce une personne fiable ? Cela implique d'échanger avec l'interviewé avant de commencer l'interview, afin de lui poser les questions préalables. Ensuite, il est nécessaire de me mettre en ordre ses questions. Par exemple, débuter par les constats, poursuivre avec les projets ou les solutions et terminer par les opinions.

Les élèves de CM2 de Pont-sur-Yonne ont interrogé l'adjoint au maire Michel Joly au sujet des déchets dans la nature - Aurélie Evrard

Exemple d'interview : Michel Joly, adjoint au maire de Pont-sur-Yonne

En vue de l'émission que préparent les élèves de CM2 pour le mois de mars à propos des déchets dans la nature, ils ont interrogé le maire-adjoint de la commune, en charge du cadre de vie. Cet élu est aussi président du club de randonnée de Pont-sur-Yonne et pratique la plongée sous-marine, deux fonctions supplémentaires qui justifient pleinement cette interview.

Organiser ses questions

Les élèves lui ont demandé de partager ses constats et d'expliquer ses solutions et ses projets. "Savez-vous où il y a des décharges sauvages à Pont-sur-Yonne ? Avez-vous déjà vu des animaux morts à cause des déchets ? Quels sont les déchets que vous voyez le plus souvent ? Quels sont vos projets pour diminuer les déchets dans la nature dans la commune ?" Les élèves ont dû organiser leurs questions en réfléchissant à la hiérarchie de l'information.

Des réponses et des solutions face aux déchets dans la nature

Des déchets toxiques en amiante à Pont-sur-Yonne

Grâce à cette interview de Michel Joly, les élèves ont appris que des agents de la commune étaient chargés de ramasser les déchets abandonnés en ville ou dans la nature. Ils ont aussi découvert que certaines personnes ayant déposé des déchets illégalement ont été retrouvées et ont dû ramasser leurs déchets, voire payer une amende. Ils ont aussi appris que certains déchets très toxiques étaient déposés dans leur environnement proche comme le raconte Michel Joly dans cet extrait de l'interview.

"On trouve surtout des tôles en fibrociment qui contiennent beaucoup d'amiante" - Michel Joly, adjoint au maire de Pont-sur-Yonne Copier

à lire aussi Classe Média : la base du journalisme, constater sur le terrain

L'émission que préparent les élèves de Pont-sur-Yonne sera diffusée au mois de mars sur France Bleu Auxerre.