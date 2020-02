Classe Média : nos déchets jetés dans la nature peuvent-ils se retrouver à l'autre bout du monde ?

France Bleu Auxerre et l'école élémentaire de Pont-sur-Yonne lancent "Classe Média". Des rendez-vous réguliers pour découvrir le fonctionnement des médias et la fabrique de l'info. Les interrogations des élèves de CM2 de la classe d'Aurélie Evrard sur notre métier, sont peut-être aussi les vôtres.

Pont-sur-Yonne, France

Des Français à l'autre bout du monde

Pour répondre à ces questions, nous avons pris contact avec deux chefs d'entreprise Français qui travaillent sur un projet de ramassage des déchets en milieu aquatique. Cela se passe à l'autre bout du monde, en Indonésie.

OceanKita, un projet pour lutter contre les déchets plastiques dans l'eau

Le projet s'appelle "OceanKita" (qui signifie « notre océan » en indonésien). Il a pour but de promouvoir des solutions de lutte contre la pollution plastique en mer et dans les cours d'eau.

Le projet OceanKita a été testé au mois d'août 2019 et doit déboucher sur une utilisation régulière sur l'île de Bali en ce début d'année 2020. Pour mieux comprendre les raison de ce projet, son fonctionnement et surtout, si les déchets dans la nature chez nous peuvent voyager jusque dans les autres océans, les élèves ont préparé une série de questions à Nicolas Bernier. Voici quelques-unes des questions que nous avons retenu.

Monter une interview, est-ce tricher ?

C'est un débat fondamental que l'on a eu avec les élèves. Quand on fait un montage d'un enregistrement audio, est-ce qu'on triche ?

Pour certains, oui car on retire une partie de ce qu'a dit notre interlocuteur. Pour d'autres, non car "c'est pour la bonne cause", comme par exemple rendre sa parole plus claire ou simplifier ce que la personne raconte. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'on triche seulement si on déforme ce qu'a voulu dire la personne. En journalisme, il y a une règle importante : il faut rapporter honnêtement les propos de son interlocuteur.