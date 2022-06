Classe Média : réécoutez notre émission sur l'éducation aux médias avec des élèves de Paron dans l'Yonne

Après un an de travail avec des élèves de CM2 et de 6e de Paron dans l'Yonne, France Bleu Auxerre a enregistré une émission au sein de l'école Calmette de Paron. Nous y avons parlé d'information, de réseaux sociaux, de fake news et d'animaux bizarres. Et c'est à réécouter ici.