Classement de Shanghai : 30 écoles françaises parmi les meilleures, trois universités de Paris dans le top 50

Le classement de Shanghai qui répertorie les 1.000 meilleures universités du monde a été dévoilé ce dimanche 15 août. Paris-Saclay gagne une place et se classe 13e. Deux autres universités parisiennes figurent dans le top 50. L’INSA Toulouse et Montpellier Business School intègrent le classement.

Les universités américaines confirment leur hégémonie dans le classement de Shanghai, palmarès mondial des universités, publié ce dimanche 15 août sur le site Internet de l’organisation Shanghai Ranking Consultancy, mais la France gagne aussi des places.

La première université française, Paris-Saclay, qui regroupe notamment CentraleSupélec et AgroParisTech, grapille un rang et figure désormais à la 13e place. La France est ainsi le troisième pays à figurer dans le top 20, derrière les Etats-Unis, qui ne comptent pas moins de 16 universités dans les 20 meilleurs établissements du monde, et le Royaume-Uni qui en compte deux. La ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Frédérique Vidal, accueille donc "avec une très grande fierté" le classement 2021 de Shanghai, a-t-elle fait savoir dans un communiqué. Paris-Saclay conserve par ailleurs le 1er rang mondial pour les mathématiques.

30 établissements français parmi les meilleurs au monde

Deux autres établissements français du supérieur sont dans le top 50 grâce à la Sorbonne, classée 35e contre 39e en 2020 et Paris Sciences & Lettres (PSL), classée 38e, en recul de deux places par rapport à l'an dernier. PSL regroupe plusieurs établissements du supérieur dont l’École normale supérieure (ENS), l'université Paris-Dauphine, l'École nationale supérieure des mines de Paris ou encore l'École nationale des chartes. L'université de Paris est 73e. Figurent ensuite les universités d'Aix-Marseille, Grenoble Alpes ou encore Strasbourg.

Par ailleurs, l’INSA Toulouse et Montpellier Business School font leur entrée dans le palmarès. La France compte ainsi 30 établissements dans le classement de Shanghai.

Harvard toujours en tête

En tête du classement se trouve l'indétrônable Harvard, dans le Massachusetts, devant Stanford, en Californie, et l'Université de Cambridge au Royaume-Uni, premier établissement européen. Ce classement est publié chaque année par l’organisation Shanghai Ranking Consultancy depuis 2003. Il se base sur des critères parfois jugés trop anglo-saxons par les Français. Parmi ces critères, le nombre de prix Nobel ou de médailles Fields parmi les chercheurs ayant étudié ou enseigné dans une université ou le nombre d'articles scientifiques publiés dans des revues anglophones comme Nature et Science.