Classement de Shanghai : Poitiers dans le "Top 900" des meilleures universités du monde

L'université de Poitiers dans le "Top 900" des meilleures universités au monde. C'est ce qu'indique le classement de Shanghai qui vient de dévoiler son palmarès 2023 ce mardi matin. C'est une bonne nouvelle puisque Poitiers était sortie de la liste l'année dernière et se positionnait dans le "Top 1.000" en 2021.

Dans le "Top 100" mondial sur l'ingénierie métallurgique

Dans le détail, Poitiers se distingue en arrivant entre la 76e et 100e place sur la recherche autour de l'ingénierie métallurgique et entre la 151e et 200e place pour le génie civil.

À noter qu'en tout, 27 universités françaises sont distinguées cette année dans ce classement. Bordeaux arrive entre la 201e et 300e place mondiale.