Le ministère de l'éducation nationale dévoile ce mercredi son évaluation annuelle des lycées, avec toute une série d'indicateurs. L'idée est de ne plus se contenter du taux de réussite brut au bac, mais d'offrir un tableau plus complet. Retrouvez les résultats pour l'académie de Toulouse.

Parmi les sept lycées généraux ou technologiques qui ont enregistré l'an dernier les meilleurs résultats sur le papier, avec des taux de réussite à 99 ou 100%, on trouve des établissements comme Emilie de Rodat à Toulouse, Louis Querbes à Rodez ou encore le lycée St-Cécile à Albi. Mais le tableau dévoilé par le ministère permet d'aller plus loin que le résultat brut. On voit par exemple que dans les sept, le lycée du Caousou à Toulouse est celui qui a décroché le plus de mentions.

On voit aussi que le lycée Maurice Grinfogel de Colomiers est celui qui a le plus "écrémé" ces élèves pour arriver à 100%. Le taux des lycéens de seconde qui sont allés jusqu'au bac est l'un des plus bas de la région : à peine 58%, alors qu'on monte à 83% à l'Oratoire Ste-Marie d'Auch et même à 86% au lycée Edmond Rostand de Luchon. Cet établissement marque aussi des points parce qu'il a emmené plus d'élèves au bac que ce que prévoyait le ministère par rapport au niveau scolaire et à la sociologie des élèves : 10% de plus. C'est l'un des lycée qui tire le plus son épingle du jeu. Autre point notable : seuls deux lycées publics figurent parmi le Top 10.

Le top 10 des lycées de l'académie de Toulouse © Radio France - Oanna Favennec - Lucie Bombled

Comprendre ces résultats et repérer les "boîtes à bac"

Mais ces lycées sont-ils forcément les meilleurs pour les élèves ? Comme dans notre Top 10, le tableau de recherche complet sur toute l'académie (à retrouver à la fin de l'article), vous propose de prendre connaissance d'autres critères que le simple taux de réussite au bac, comme le taux d'accès de la seconde au bac (en pourcentage). En effet, certains établissements, pour garder des taux élevés au moment des examens, se "débarrassent" des élèves risquant de faire baisser leur moyenne en ne les laissant pas continuer leur scolarité au sein du lycée.

L'éducation nationale propose aussi d'autres critères, comme le taux "attendu" de réussite au bac, calculé en fonction de l'origine socio-économique des élèves, de leurs notes au collège, etc. C'est la différence entre le taux effectif et le taux attendu qui donne la valeur ajoutée du lycée pour l'élève, et que nous avons choisi de vous présenter également.

Il faut enfin surveiller le nombre d'élèves qui passent l'examen. Les taux de réussite sont en effet plus favorables aux gros lycées, dans lesquels un élève de terminale qui échoue à l'examen ne fera pas beaucoup baisser le pourcentage. Alors que dans un petit établissement de 50 élèves, un examen raté égal 2% en moins !