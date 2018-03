Le palmarès des lycées est publié ce mercredi 21 mars par le ministère de l’Éducation nationale. Il s'agit non seulement d’évaluer le taux de réussite au baccalauréat, mais aussi le cursus des élèves de la seconde jusqu'au diplôme. Résultats dans le Gard et la Lozère.

Dans moins de trois mois, les élèves de terminale plancheront sur les premières épreuves du baccalauréat. Le ministère de l’Éducation nationale publie, comme chaque année, le classement des lycées. Quels sont les meilleurs lycées dans le Gard et en Lozère ? Le premier indicateur concerne le taux de réussite au bac. Mais un second indicateur permet d'évaluer l’accompagnement des élèves sur les années du cursus au lycée, c’est le taux d’accès 2nde-Bac, le pourcentage des élèves de seconde qui obtiennent leur diplôme (cf. tableaux ci-dessous).

Dans le Gard, quatre lycées publics entre 95% et 96%

Les deux premiers lycées généraux et technologiques sont privés, mais talonnés de près par quatre lycées publics : 96% de réussite pour Alphonse Daudet à Nîmes et André Chamson au Vigan. Suivis des établissements Charles Gide à Uzès et Jacques Prévert à Saint-Christol-lès-Alès avec 95% de réussite.

Ces lycées sont également performants dans l'accompagnement de leurs élèves tout au long de leur cursus. Dans le public, 84% pour Alphonse Daudet à Nîmes et 79% pour Charles Gide à Uzès. Pour les deux meilleurs établissements privés, 77% pour le lycée Bellevue à Alès et 71% pour De La Salle, toujours à Alès.

Dans les établissements professionnels, les deux meilleurs établissements publics affichent respectivement 92% et 91% : Ernest Hemingway à Nîmes et le lycée Voltaire, également à Nîmes. Chiffres et résultats de l'Éducation nationale 2016 et 2017.

Classement des lycées généraux et technologiques dans le Gard. © Radio France - Isabelle Lassalle

Classement des lycées professionnels dans le Gard. © Radio France - Isabelle Lassalle

En Lozère, deux lycées affichent 100% de réussite

À Saint-Chély-d'Apcher, les deux lycées généraux Sacré-Cœur et Théophile Roussel respectivement privé et public, obtiennent 100% de réussite au baccalauréat. Le meilleur établissement pour l’accompagnement de ses élèves tout au long de leur scolarité entre la seconde et le bac, c'est Émile Peytavin à Mende avec 84%.

Comme en 2016, Notre-Dame à Mende avec 98% de réussite se place en tête des lycées professionnels. C'est aussi l'établissement qui accompagne le mieux ses élèves. Belle progression pour le premier lycée public, Théophile Roussel à Saint-Chely-d'Apcher, qui obtient 92% de réussite. Chiffres et résultats de l'Éducation nationale 2016 et 2017.

Classement des lycées généraux, technologiques et professionnels en Lozère. © Radio France - Isabelle Lassalle