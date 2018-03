Comme chaque année, à trois mois des épreuves du baccalauréat, le ministère de l’Éducation nationale publie le palmarès des lycées. Quels sont les meilleurs lycées dans le Var ? Le premier critère permet de classer les établissements sur le taux de réussite à l’examen pour l’ensemble des élèves de terminale. Un deuxième indicateur permet lui d'apprécier l’accompagnement des élèves sur l'ensemble de leur cursus au lycée, c'est le pourcentage des élèves de seconde qui obtiennent leur diplôme (le taux d’accès 2nde-Bac, cf. tableaux ci-dessous).

Le premier lycée public à 96% de réussite au bac

Dans l'enseignement général et technologique, trois établissements privés obtiennent 100% de réussite au bac, mais ont des taux d'accès 2nde-Bac assez bas, ce qui indique qu'ils sont très sélectifs. Le premier lycée public, Rouvière à Toulon, obtient 96% de réussite au bac et 80% en terme d'accompagnement des lycéens tout au long de leur parcours. Il est suivi par Costebelle à Hyères et Albert Camus à Fréjus avec 93% de réussite au bac. Chiffres et résultats de l'Éducation nationale 2016 et 2017.

Classement 2018 des lycées généraux et technologiques dans le Var. © Radio France - Isabelle Lassalle

Trois lycées professionnels à 96% de réussite

Dans les lycées professionnels, le privé Saint-Joseph à Ollioules, le lycée public régional Anne-Sophie Pic à Toulon et le privé Sainte Jeanne d'Arc à Brignoles occupent la première place du classement avec 96% de réussite au bac. Ces établissements sont également très performants dans la durée du cursus des lycéens. Chiffres et résultats de l'Éducation nationale 2016 et 2017.

Classement 2018 des lycées professionnels dans le Var. © Radio France - Isabelle Lassalle