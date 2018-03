Alpes-Maritimes, France

Pour les élèves de terminale, les épreuves du baccalauréat commencent dans trois mois. Le ministère de l’Éducation nationale publie, comme chaque année, le palmarès des lycées. Quels sont les meilleurs lycées des Alpes-Maritimes ? Le premier classement s'établit sur le taux de réussite au baccalauréat pour l’ensemble des élèves de terminale. Un deuxième indicateur permet de comparer la qualité de l’accompagnement des élèves sur l'ensemble du cursus au lycée, c’est le taux d’accès 2nde-Bac, le pourcentage des élèves de seconde qui obtiennent le bac (cf. tableaux ci-dessous).

Les deux premiers lycées publics à 98% de réussite

Les six premiers lycées généraux et technologiques obtiennent 100% de réussite, le septième 99% et sont tous privés. Les deux premiers établissements publics, le lycée international (Sophia Antipolis) et Léonard de Vinci (Antibes) obtiennent 98% de réussite. Ils sont également les meilleurs établissements en terme d'accompagnement avec un taux d'accès au bac des élèves de seconde à 87%. Chiffres et résultats de l'Éducation nationale 2016 et 2017.

Classement des lycées généraux et technologiques dans les Alpes-Maritimes. © Radio France - Isabelle Lassalle

Les deux premiers lycées publics Pro obtiennent plus de 90% de réussite

Dans la catégorie des lycées professionnels, les deux premiers établissements publics des Alpes-Maritimes sont le lycée hôtelier-tourisme Paul Augier à Nice et le lycée professionnel Pierre et Marie Curie à Menton avec respectivement 93% et 91% de réussite au bac. En tête de classement, deux lycées privés à 97% de réussite, La Providence à Nice et l'Institution Saint-Joseph Carnoles à Roquebrune Cap Martin. Ils obtiennent également de très bons résultats sur le taux d'accompagnement des lycéens. Chiffres et résultats de l'Éducation nationale 2016 et 2017.