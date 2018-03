Bouches-du-Rhône, France

Bientôt le dernier trimestre, à trois mois du baccalauréat, le ministère de l’Éducation nationale publie, comme chaque année, le palmarès des lycées. Quels sont les meilleurs lycées dans les Bouches-du-Rhône ? Les résultats se déclinent selon plusieurs critères. Le premier indicateur concerne le taux de réussite à l’examen pour les élèves de terminale. Un second indicateur permet apprécier la qualité du cursus lycéen, le pourcentage des élèves de seconde qui obtiennent leur diplôme, c'est le taux d’accès 2nde-Bac (cf. tableaux ci-dessous).

Douze lycées généraux et technologiques avec 100% de réussite

Les 19 premiers lycées dans les Bouches-du-Rhône sont des établissements privés majoritairement à 100% de réussite au bac. Le premier lycée public, Jean Monnet à Vitrolles atteint 97% de réussite. Il est suivi par Marie-Madeleine Fourcade à Gardanne et le lycée de la Méditerranée à La Ciotat avec 96%. Les meilleurs taux d'accompagnement des lycéens sont obtenus par les meilleurs lycées privés du classement, le lycée de Provence dans le 8e arrondissement de Marseille et Lacordaire dans le 13e avec respectivement 92% et 90%. Chiffres et résultats de l'Éducation nationale 2016 et 2017.

Classement 2018 des lycées généraux et technologiques dans les Bouches-du-Rhône. © Radio France - Isabelle Lassalle

Dix lycées professionnels à plus de 90% de réussite

En tête, trois lycées privés, Charles Péguy à Marseille avec 98%, le lycée pro modèle électronique à Marseille avec 96% et le lycée pro Célony à Aix-en-Provence avec 95%. Deux lycées professionnels publics atteignent également ces scores Gustave Eiffel à Aubagne avec 95% et Maurice Genevoix à Marignane avec 94%. Les accompagnements des lycéens sur l'ensemble de leur parcours sont voisins. Chiffres et résultats de l'Éducation nationale 2016 et 2017.