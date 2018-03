Pyrénées-Orientales, France

Le ministère de l'Éducation nationale publie ce mercredi le palmarès 2018 des lycées, comme chaque année, à trois mois des premières épreuves du baccalauréat. L'obtention du diplôme y est bien sûr évaluée, mais aussi la façon dont les établissements accompagnent les élèves de la classe de seconde jusqu'au baccalauréat. Quels sont les meilleurs lycées dans les Pyrénées-Orientales ?

Un premier indicateur donne le taux de réussite au bac, pour l’ensemble des élèves de terminale. Un second critère, plus fin, permet de mesurer l'encadrement des élèves sur l'ensemble de leur cursus au lycée, le pourcentage des élèves de seconde qui obtiennent leur diplôme (le taux d’accès 2nde-Bac, cf. tableaux ci-dessous).

Le premier lycée public général et technologique à 96% de réussite

Dans le trio des établissements publics de tête, Charles Renouvier à Prades avec 96% de réussite, Rosa Luxembourg à Canet-en-Roussillon et Pierre de Coubertin à Font-Romeu-Odeillo-Via à 94%. Les trois premières places du classements sont occupées par les lycées privés de Perpignan, Saint-Louis-de-Gonzague et Sainte-Louise-de-Marillac à 100% et Notre-Dame-de-Bon-secours à 97%.

L'établissement privé Saint-Louis-de-Gonzague est également le meilleur pour l'accompagnement des lycéens sur l'ensemble de leur parcours avec un taux de 89% des élèves de seconde qui obtiennent leur bac. Le premier lycée public est Charles Renouvier à Prades avec 86%. Chiffres et résultats de l'Éducation nationale 2016 et 2017.

Classement des lycées généraux et technologiques dans les Pyrénées-Orientales. © Radio France - Isabelle Lassalle

Les deux premiers lycées publics professionnels atteignent 96% et 95%

En tête de classement et avec une belle progression par rapport à l'année précédente, deux établissements publics, le lycée professionnel Hôtel Resto Léon Blum à Perpignan avec 96% et le lycée Christian Bourquin à Argelès-sur-Mer à 95%. Ils sont suivis par le lycée privé Sainte-Louise de Marillac à Perpignan avec 92%.

Pour ce qui concerne l'encadrement et l'accompagnement des élèves de la seconde à l'obtention du diplôme, le lycée professionnel Hôtel Resto Léon Blum à Perpignan est à nouveau à la première place, très largement, avec 84% de réussite. Chiffres et résultats de l'Éducation nationale 2016 et 2017.