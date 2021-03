Classement des lycées manchois : la palme de la valeur ajoutée pour Curie-Corot

C'est un exercice imposé chaque année au printemps. L'analyse de la dernière mouture du classement des lycées de France. Mais ça n'est pas toujours évident à lire. L'éducation nationale a mis en place un certain nombre de critères pour mesurer la valeur ajoutée apportée aux élèves par un lycée en vue de l'obtention du baccalauréat.

Car si l'on se limite au lycée qui a le meilleur taux de réussite au bac, sans grande surprise, on retrouve dans la Manche, deux établissements privés en tête des 17 lycées du département. Avec 100% de réussite l'an dernier, Le Bon Sauveur à Saint-Lô et Jean-Paul II à Coutances, font un sans faute, tandis que le lycée public Victor-Grignard de Cherbourg ferme la marche et n'affiche "que" 94% d'admissions à l'examen.

Des classements en fonction de la sociologie des établissements

Mais ce qu'il faut regarder, ce sont les résultats obtenus par rapport à ceux que l'on était en droit d'attendre de chaque établissement, en fonction des caractéristiques et de la sociologie des élèves accueillis, ainsi que de l'offre de formation proposée. Pour faire simple : les attentes ne sont pas les mêmes pour un lycée de centre ville fréquenté par des CSP + et pour un lycée de quartier dit populaire.

Lorsqu'on tient compte de cette notion de "valeur ajoutée" d'un établissement dans la prise en charge de ses élèves, le lycée Grignard (Cherbourg) et le lycée Sévigné (Granville), présentent des résultats 4 points inférieurs aux attentes pour ce qui est de l'obtention du bac. Pour les mentions décrochées, Le Bon sauveur malgré ses 100% de réussite au bac présente un déficit de 12% de récompenses, par rapport là aussi, à ce qu'on est en droit d'attendre.

Critère essentiel : la capacité à conduire un élève de seconde jusqu'au bac

Enfin la donnée sans doute la plus pertinente à prendre en compte, à savoir, la capacité d'emmener un élève de la 2nde jusqu'à l'obtention du bac, rebat encore les cartes et les classements. On retrouve en tête les lycées Millet et Thomas-Helie de Cherbourg avec 94% d'élèves entrés en seconde finalement bacheliers. Mais c'est le lycée Curie-Corot de Saint-Lô qui, avec un taux de 91%, soit 4 points de plus qu'attendu, présente la meilleure valeur ajoutée pour ses élèves tout au long de leur scolarité. A l'opposé, 7, 8 et 9 points en dessous des attentes, les lycées Sivard-de-Beaulieu de Carentan, Grignard, et Sévigné, ferment la marche.

Tous ces indicateurs, à manier avec prudence, sont disponible sur le site de l'éducation nationale.