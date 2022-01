Classes fermées, cas positifs: la situation se dégrade dans les écoles des Pyrénées-Orientales

Depuis la rentrée scolaire l'épidémie de Covid-19 complique la vie des élèves, de leurs parents et des enseignants. Avec la vague d'Omicron, le virus circule toujours plus et n'épargne pas l'école.

De plus en plus d'élèves et d'enseignants positifs au Covid

Plus de 21.000 élèves ont été testés positifs cette semaine dans les Pyrénées-Orientales, contre 15.000 la semaine dernière. Il y a aussi de nombreux enseignants et personnels de l'Éducation Nationale touchés par la vague d'Omicron. On compte plus de 1.200 malades cette semaine, c'est 50% de plus que la semaine précédente. Par conséquent, 213 classes sont fermées dans le département. Dans tous le rectorat, ces fermetures touchent 4,5% des classes, c'est-à-dire deux fois plus que lors des vagues précédentes.

De nombreux contractuels embauchés

Alors pour remplacer les professeurs absents, l'Académie de Montpellier embauche de nombreux contractuels. 185 recrutement ont été fait depuis la rentrée de janvier, et d'autres vont suivre. L'Académie fait notamment appel aux jeunes retraités de l'enseignement et aux diplômés de licences ou de masters.