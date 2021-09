Classes fermées dans le Territoire de Belfort : "aucune raison que ça s'arrête" pour le directeur académique

A peine la rentrée passée que des classes du Territoire de Belfort sont déjà obligées de fermer, en raison de cas de Covid-19. En effet, selon le protocole sanitaire, dès qu'un élève de primaire est testé positif, c'est toute sa classe qui doit être isolée pendant une semaine.

Dans le département, selon les chiffres de l'Inspection académique, sept classes étaient fermées ce lundi 6 septembre : quatre à Belfort, une à Danjoutin, une à Bavilliers et une autre à Offemont.

Dans le privé, une classe de maternelle et une de primaire ont aussi été fermée à Saint-Exupéry, à Montbéliard.

"L'idée c'est d'être assez strict"

Un chiffre qui pourrait bien augmenter tout au long de la semaine, selon Eugène Krantz, le directeur académique. "Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas tous les jours un nombre équivalent de cas positifs tous les jours de la semaine" explique-t-il. Ce qui porte à une trentaine de classes fermées d'ici à vendredi.

Un chiffre toutefois à mettre en perspective avec le nombre total de classes dans le Territoire : "Il y a environ 540 classes, donc si une trentaine ferme, ça veut dire qu'il y a encore 510 classes où les élèves peuvent continuer à aller à l'école normalement" explique Eugène Krantz. "L'idée, c'est _d'être assez strict sur l'éviction des situations de contact pour éviter le plus possible l'épidémie_, et garder le plus longtemps possible la plus grande part de classes ouvertes" .

L'organisation en question pour les parents

Un protocole qui oblige donc les enfants des classes fermées à rester à l'isolement toute la semaine. Et la galère à nouveau pour les parents : il faut s'organiser pour faire garder son enfant. Et si les grands-parents ne sont pas là, c'est parfois difficile. Devant l'école Saint-Exupéry, Jessica se questionne : "Si la classe de ma fille ferme, on ne sait pas comment on va faire, car on travaille tous les deux. Il n'y a pas de solution de repli, et c'est problématique."

Une inquiétude que beaucoup de parents rapportent à Géraldine Bailly, la directrice. Elle n'a malheureusement pas de solution à leur proposer : "Ils savent qu'avec le protocole, on ne peut pas répartir les enfants négatifs dans les autres classes, comme on le fait en l'absence d'un professeur par exemple,. Ils sont très compréhensifs, mais pour eux la situation est très contraignante."

Pour revenir en classe après une semaine de fermeture, les enfants doivent être testés négatifs au Covid-19.