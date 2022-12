Classes vétustes et sans chauffage au lycée d'Aulnay-sous-Bois : le ministre appelle à des travaux urgents

Le thermomètre qui descend à 14 degrés dans une salle de classe, 7 degrés dans le gymnase. Au lendemain de la diffusion d'images par nos confrères de RMC montrant des élèves étudiant dans le froid et le noir suite à des coupures de courant, le ministre de l'Education Pap Ndiaye a appelé mardi à des "travaux urgents" lors d'un déplacement sur place au lycée Voillaume d'Aulnay-sous-Bois.

ⓘ Publicité

"Il y a des travaux urgents à faire (...) pour pallier aux difficultés sanitaires, mais aussi faire de telle sorte que nos élèves puissent travailler dans des conditions normales du point de vue du chauffage et de la lumière", a déclaré le ministre de l'Education à l'issue d'un tour du lycée et d'une table ronde. Si certains bâtiments sont flambant neufs et en bon état, d'autres, anciens, souffrent en revanche de graves problèmes de vétusté.

Des travaux en 2024

La diffusion d'images du lycée Voillaume a provoqué lundi une vive polémique, qui a rapidement pris un tour politique et mis en cause la région Ile-de-France dirigée par Valérie Pécresse, en charge de l'entretien des lycées. Présente aux côtés du ministre de l'Education, l'ex-candidate à la présidentielle, sur la défensive, a mis en avant les nouveaux bâtiments livrés par la région et défendu son bilan en matière de rénovation ou construction de lycées.

"C'est compliqué et ça prend du temps de rénover un lycée. Quand je suis arrivée en 2016, il y avait 200 lycées en Ile-de-France qui ressemblaient au bâtiment que vous venez de visiter", a-t-elle expliqué. Les travaux de rénovation dans les parties montrées sur les images ne devraient pas commencer avant 2024. "On ne peut pas accepter qu'un bâtiment reste sans chauffage pendant les travaux, donc on va intervenir en urgence", a ajouté Valérie Pécresse.

Dans le bâtiment vétuste, de la peinture décrépie et des traces d'humidité étaient visibles sur les murs. Dans le gymnase, glacial malgré le chauffage allumé, un professeur de sport a expliqué au ministre devoir travailler avec un manteau de ski pour lutter contre le froid.