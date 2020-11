La liberté d'expression selon le dessinateur Cled'12 : "pas avec un marteau, avec une aiguille qui picote"

Cled'12, le dessinateur de presse et caricaturiste isérois intervient régulièrement dans les établissements scolaires pour expliquer son travail et parler de la liberté d'expression. Il était l'invité de France Bleu Isère ce lundi 2 novembre d'hommage à Samuel Paty et à tous les enseignants.

En ce jour de rentrée scolaire et 15 jours après l'assassinat sauvage de Samuel Paty, le professeur d'histoire-géographie sauvagement assassinée après un cours sur la liberté d'expression dans son collège de Conflans-Sainte-Honorine, France Bleu Isère, comme toutes les autres stations du réseau France Bleu, lui rend hommage ainsi qu'à tous les enseignants qui défendent au quotidien la laïcité et la liberté d'expression dans leurs établissements scolaires.

Le dessinateur de presse et caricaturiste isérois Cled'12 décrit comment il évoque la liberté d'expression lors de ses interventions dans les établissements scolaires. Il répond aux questions de Nicolas Crozel.

Cled'12, que pensez-vous de l'initiative de cette journée spéciale consacrée à la liberté d'expression dans les établissements scolaires, vous qui intervenez régulièrement devant des élèves ?

Il serait temps ! C'est quelque chose qu'on devrait faire depuis longtemps ! Cela fait quelques années que j'interviens dans des collèges et les établissements scolaires pour parler liberté d'expression et comment faire du dessin de presse.

Comment c'est reçu par ces collégiens ? Est-ce que vous avez constaté, vous aussi, ce fossé que l'on dit de plus en plus grand entre la laïcité et la façon dont les jeunes la comprennent ?

Déjà il faut montrer qu'on est, culturellement, tous tellement différents que ça va pas être évident de comprendre pourquoi certains vont rire et d'autres non de certains dessins que l'on va faire ensemble d'après leurs idées. On parle de leur apprendre à penser par eux-mêmes. Il y a des moments qui sont des petites perles quand on voit d'un tout coup leur regard qui s'anime. Je vais donner un exemple récent. Au moment de choisir un sujet, des jeunes m'ont dit qu'ils voulaient parler des Ouïgours en Chine, cette minorité musulmane que les chinois persécutent. Je leur ai dit simplement : "c'est quand même bizarre les pays qui ont l'Islam comme religion d'État, comme le Pakistan, l'Iran, l'Irak et qui ne disent rien sur la cause Ouïgour, ils ne défendent pas les Ouïgours, ils n'interdisent pas les produits chinois. Une fille a levé la main pour dire : "Parce que la Chine d'un point de vue économique c'est embêtant !". Génial, super !

Ce que vous voulez dire c'est qu'en discutant, en montrant le poids des dessins , vous arrivez à faire évoluer les mentalités à faire accoucher de certaines idées que l'on n'entend pas forcément dans les familles ?

Oui, quand ça vient d'eux, d'un copain de la classe qui commence à réfléchir, qui comprend, c'est différent. Je leur dis: "je sais, c'est fatigant de réfléchir, c'est normal, vous êtes comme moi, vous êtes un peu feignants, on préfère prendre des idées toutes faites sur Internet. C'est beaucoup plus simple. Mais vous êtes manipulés. Mais essayer de réfléchir par vous-mêmes, ça demande de s'informer, de s'informer de partout, et c'est vrai que c'est fatigant". Il y a parfois des débats dans les classes qui se font entre eux. Ce n'est pas la parole venant de l'extérieur, d'un adulte, c'est leur propre parole.

Dans votre travail de dessinateur, est-ce que vous sentez plus menacé, est-ce que vous vous censurez plus depuis quelques années, depuis Charlie, ou pas du tout?

Cela fait 30 ans que je m'auto-censure ! Cela dépend pour quel client je vais travailler. Si je fais mes dessins à moi, j'y vais franco. La limite, elle est floue. Tout le monde va s'auto-censurer, selon si on est avec des gens de son travail, dans sa famille avec des amis .. Mais, il faut y aller quand même !

Donc, comme le disait Pierre Desproges, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui ?

Il faut oser ! Il faut pas renverser les tables, il faut pas être non plus agressif. Mais il faut dire les choses. Il ne faut y aller avec un gros coup de marteau mais juste une petite aiguille qui picote.