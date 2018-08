Clermont-Ferrand, France

Avoir un ordinateur, une personne qui prend en note un cours, ou encore des logiciels adaptés pour certains exercices, ce sont une partie des aides que peuvent obtenir des élèves handicapés. Émilie Bouvier, a scolarisé sa fille en moyenne section il y a trois ans. Son enfant souffre de polyhandicap et doit avoir une AVS (assistante de vie scolaire) pour l'aider pendant les heures de classes. Elle sollicite la MDPH (maison départementales des personnes handicapées) et obtient l'aménagement pour la rentrée. Sauf qu'à la rentrée, c'est la mauvaise surprise : "L'AVS n'était pas encore recrutée. Pendant trois semaines, j'ai relancé la MDPH et le rectorat pour finalement apprendre qu'elle n'était pas recrutée, car _ma fille se partageait l'AVS avec un collégien_. C'était le proviseur du collège qui devait effectuer le recrutement. La personne est arrivée après les vacances de la Toussaint."

Favoriser la scolarisation des élèves handicapés en milieu ordinaire et remettre les services médico-sociaux au sein de l’école, c’est le sens donné à la coopération de tous les acteurs engagés pour une #école pleinement inclusive qui garantit la continuité des parcours. pic.twitter.com/vuxept71Jv — Sophie Cluzel (@s_cluzel) August 24, 2018

Ces situations sont fréquentes. Voire un peu trop fréquente au goût d’Éléonor Perise, présidente de l'association Handicap' vers le droit à l'école. Elle gère plus de 160 dossiers, beaucoup d'adhérents sont des personnes qui demandent un aménagement dans le cadre scolaire. Une centaine d'enfants risquent de ne pas bénéficier d'aides à la prochaine rentrée. "Certains n'auront rien, la moitié des dossiers ne sont pas traités. C'est une lenteur administrative qui pénalise ces élèves, car ils ne peuvent pas progresser au même rythme que les autres."

Une lettre pour alerter Emmanuel Macron

Devant cette situation, les parents veulent faire entendre leur colère. Émilie Bouvier a écrit une lettre à l'attention d'Emmanuel Macron pour alerter sur le sort des enfants handicapés. Et rappeler une promesse de qu'avait faite le Président de la république au cours de sa campagne : "on nous disait qu'il n'y aurait pas d'enfants sans solutions. On est très loin du compte... Beaucoup d'enfants se retrouvent avec des AVS qui ne sont pas bien formées et qui ne peuvent pas gérer des enfants lourdement handicapés." Une dizaine de parents vont également envoyer une lettre semblable à Emmanuel Macron et à Sophie Cluzel, la secrétaire d'état en charge des personnes handicapées.

La fille d'Émilie Bouvier fera sa troisième rentrée dans un établissement spécialisé accueillant de jeunes handicapés.