Clermont-Ferrand : le malaise grandissant des enseignants

250 personnels de l'Education Nationale ont répondu à l'appel d'une intersyndicale pour demander des créations de postes et des hausses de salaires. Parmi les établissements concernés, le lycée professionnel Roger Claustres, perturbé par une grève ce jeudi.

Les enseignants du lycée Roger Claustres tirent la sonnette d'alarme. "Le fonctionnement de notre lycée est à la limite du supportable," lance Bruno Frégonese, professeur en maintenance aéronautique, membre du conseil d'administration. "Nous constatons la perte de postes importants, le proviseur adjoint n'est pas remplacé, certains ont été supprimés au sein du secrétariat et de nombreux agents d'entretien, de maintenance sont aussi absents."

Bruno Frégonese et un collègue du lycée Roger Claustres. © Radio France - Claudie Hamon

Au quotidien, ces absences désorganisent l'établissement. "Ça provoque du mal être au travail. Un manque d'information parce que tout ne circule pas. Du coup, des fois, des décisions se prennent sans la collégiale.

L'atelier de maintenance du Lycée Roger Claustres, membre du Campus Aéronautique d'Auvergne-Rhône-Alpes, à Aulnat. © Radio France - © Romane Brisard

Aujourd'hui, le personnel fait ce qu'il peut. Et en plus, notre proviseur est en arrêt de travail, on n'avait pas besoin de ça."