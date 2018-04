Clermont-Ferrand, France

En complément du forum de l'alternance, la Mission Locale organise le 1e marathon de l'apprentissage. Pendant trois jours, les jeunes de moins de 25 ans peuvent rencontrer en face à face des employeurs et des centres de formation dans une dizaine de secteurs de l'industrie aux métiers de bouche en passant par la maintenance véhicules et l'agriculture espaces verts.

L'industrie recherche des apprentis © Radio France - Claudie Hamon

A la clé, une cinquantaine d'offres d'apprentissage, comme chez Cristal Union qui propose sur le site du sucrier Bourdon, plusieurs postes du CAP-BEP aux diplômes d'ingénieur. " On recherche dans beaucoup de domaines, explique Magali Vinatier, gestionnaire des ressources humaines du groupe, de tout niveau, des _bac pro en chaîne de production, des bac et BTS en maintenance industrielle, en QSE, (qualité sécurité et environnement) et en bureau d'étude_. On valorise l'alternance car les jeunes ont beaucoup à nous apporter. " Le CFA des métiers de l'industrie de Cournon a du mal à recruter des jeunes, insiste Véronique Crouelle "pourtant les métiers de l'industrie ont bien évolué, aujourd'hui c'est robotisé, c'est automatisé, c'est réfléchi, c'est qualité et environnement, ça n'a plus rien à voir avec l'image du travail à la chaîne et du taylorime."

Pour rencontrer les entreprises et les CFA, les jeunes intéressés peuvent se rendre tous les après-midis à la Mission Locale de 14h à 16H. Marion Canales la présidente déléguée de la Mission Locale de Clermont métropole et volcans rappelle les usages de base : "il faut être ponctuel à l'ouverture, habillé correctement, apporter son CV et être prêt à expliquer son projet professionnel."