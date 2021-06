Clermont-Ferrand : appel au rassemblement le 16 juin après la condamnation de six responsables syndicaux

Le 18 janvier 2020, 300 enseignants et étudiants se réunissaient devant le lycée Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand pour protester contre la réforme du bac. Au terme du rassemblement, ils s’étaient introduits dans les couloirs du lycée, entraînant l’annulation d’épreuves de contrôle continu qui se déroulaient dans l’établissement. Le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand Karim Benmiloud avait “condamné fermement cette intrusion dans le lycée par des personnels extérieurs".

Six représentants syndicaux, deux de l'Unef, deux du Snes-FSU, un de la CGT Educ'action et un de Sud Education, ont été condamnés par le tribunal judiciaire pour “intrusion non autorisée dans un établissement scolaire dans le but de perturber son bon fonctionnement". La condamnation est assortie d’une inscription au casier judiciaire et d’amendes de 200 à 400 euros.

C'est une première dans l'Education nationale

L’intersyndicale a dénoncé ce mardi lors d’une conférence de presse “une criminalisation de l’action syndicale” appelant à un rassemblement devant le rectorat le 16 juin à Clermont-Ferrand.

Frédéric Campguilhem, co-secrétaire académique de la CGT-Educ'action dans le Puy-de-Dôme, lui-même condamné, s’insurge de la décision, invoquant une manifestation qui “s’était déroulée de manière pacifique”. Selon lui, “c'est une première dans l'Education nationale. On franchit un nouveau cap: c'est l'institution qui porte plainte contre des représentants syndicaux dans le but de les faire condamner".

Pour les étudiants condamnés, l'inscription au casier judiciaire "leur barre l'accès à certains emplois, notamment dans la Fonction publique", a déploré un représentant de l'Unef. Le rectorat a indiqué de son côté qu'une délégation sera reçue le 15 juin et que les représentants syndicaux condamnés n'avaient fait l'objet d'aucune sanction administrative.