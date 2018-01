Clermont-Ferrand, France

La procédure d'admission à l'enseignement supérieur évolue. Au delà de la nouvelle plateforme d'admission, ParcourSup, il s'agit d'une vraie refonte de l'accès aux enseignements postbac. Pour vous informer sur les filières et faire le point sur vos compétences, rendez-vous au salon Infosup à Clermont-Ferrand du jeudi 25 au samedi 27 janvier à Polydôme. Un salon organisé par l'Onisep. 190 exposants vous y attendent, avec quelques nouveautés cette année comme la présence de la Comédie de Clermont-Ferrand pour évoquer les métiers autour du spectacle.

24 tables rondes et de nouvelles thématiques

En matière d'orientation et de partage d'expérience, rien ne vaut le face à face. C'est l'objectif du salon Infosup. L'échange avec les professionnels, les conférences et les tables rondes permettent souvent de dédramatiser le futur parcours. Dans ce salon de l'orientation, tous les secteurs sont abordés : santé, droit, sport et même les métiers autour du spectacle en partenariat avec la comédie de Clermont-Ferrand dont fait partie Laure Canezin, chargée des relations avec les publics. Après des études d'histoire pour devenir enseignante, ses expériences bénévoles la mènent vers la littérature jeunesse puis le théâtre. Son message aux futurs bacheliers : "Faite ce qui vous plait, vous avez le temps de changer d'avis".

Les autres thématiques concernent par exemple les métiers de la comptabilité et de l'audit, les métiers de l'hôtellerie toujours en tension, et les métiers de la vente et du commerce connecté ainsi que l'engagement citoyen largement évoqué par Emmanuel Macron lors de ses voeux à la jeunesse le 31 décembre dernier.

Bien préparer sa visite

Avant de se rendre à Infosup, les lycéens et leurs parents ont à leur disposition des outils sur le site du salon. Plusieurs questionnaires vous permettront de faire le point sur votre situation, vous pourrez également choisir en ligne les stands et les établissements que vous souhaitez visiter. Les enseignants peuvent également trouver sur le site toutes les informations nécessaires à la préparation de leur visite.