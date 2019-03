Clermont-Ferrand : baisse de dotation, classe en double niveau, les profs de l'académie sont en colère

Auvergne, France

A la rentrée prochaine, l'académie devrait perdre 92 postes, dans les lycées et les collèges. "Il est clair que l'éducation nationale veut diminuer le nombre de postes, explique Vincent Présumey, de FSU Allier. Des économies qui chamboulent les organisations des établissements et qui passent mal notamment dans les collèges ruraux déjà fragiles.

Les enseignants des territoires ruraux craignent la disparition de leurs établissements. © Radio France - Claudie Hamon

"Ces suppressions d'heures désorganisent nos petits établissements, argumente Antoine, prof de math au collège d'Allanche dans le Cantal. Si nos établissements disparaissent, il ne restera plus que deux pôles Aurillac et Saint-Flour. Et autour, ce sera le désert de l'enseignement dans le second degré. Le collège est le dernier bastion de service public et on tient à le garder." Plusieurs enseignants dénoncent également les conséquences de cette baisse de leur dotation globale. "Les établissements doivent se débrouiller avec leur nombre de postes en diminution. Le rectorat nous suggère même de fusionner les classes, regrette Dominique, prof de SVT à Allanche. On enseigne déjà à tous les niveaux, mais là deux à la fois, c'est de la folie !"

Pour se faire entendre, un collectif de défense des collèges ruraux d'Auvergne s'est constitué. Et les enseignants ont déjà annoncé qu'ils participeront à la grève nationale et générale du 19 mars.