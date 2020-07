Clermont-Ferrand : informatique, anglais, et cahier de vacances au programme des "Vacances Apprenantes"

Sous les yeux d'Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand, de Christine Dulac-Rougerie, sa première adjointe, et d'Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, la préfète du Puy-de-Dôme, les enfants (une petite quarantaine ce lundi 20 juillet) de l'école Alphonse-Daudet ont effectué des exercices de codage informatique, des jeux en anglais, ou bien ont travaillé leur français et leurs maths.

L'atelier de codage informatique a intéressé les enfants (scolarisés du CP au CM2), même s'ils ont reconnu préférer les jeux vidéos Fortnite et Minecraft !

Atelier informatique à l'école Alphonse-Daudet de Clermont-Ferrand Copier

Certains enfants ne parlent pas français, mais ils sont aussi pris en charge par les animateurs, pendant que d'autres travaillent leur calcul.

Atelier de français et de calcul à l'école Alphonse-Daudet de Clermont-Ferrand Copier

Le dispositif de « Vacances Apprenantes » permet aux enfants de rattraper le retard pris pendant le confinement, où l'enseignement s'est fait au ralenti et avec les moyens du bord. Le matin est consacré à un apprentissage ludique, tandis que l'après-midi est dédié à des activités et jeux. Un fonds de 800 000€ a été débloqué, par l’État, pour le Puy-de-Dôme. En juillet, les écoles Daudet, Quinet, et Jaurès accueillent les enfants. En août, ce seront les établissements Quinet, Mandela, et Hugo. Au total 1178, enfants sont inscrits dans ce dispositif sur les deux mois.

En parallèles de ces accueils de loisirs, la Ville a mis en place des « séjours apprenants ». Ces séjours permettent de poursuivre les révisions en s’adaptant au rythme de chacun. Deux séjours sont proposés : « Apprenant » à la Montagne à Super-Besse du 17 au 21 août (un premier séjour a eu lieu du 6 au 10 juillet) ; et le Summer Camp Volcano, toujours à Super-Besse du 27 juillet au 1er août. Ce sont 62 jeunes qui pourront profiter de ce dispositif.