Le lycée Lafayette vient d'ouvrir une classe passerelle. 20 bacheliers déboutés des BTS ont fait leur rentrée ce lundi. Ils ont une année pour se remettre à niveau et multiplier leurs chances d'intégrer un BTS. Mais sans garantie.

Clermont-Ferrand, France

C'est une nouveauté de la rentrée 2018-2019. Les bacheliers, déboutés des filières BTS peuvent désormais intégrer une classe passerelle afin de renforcer leur niveau en français ou dans les matières scientifiques et multiplier leurs chances d'être accepté l'an prochain dans un BTS. L'académie de Clermont-Ferrand vient d'en ouvrir une ce lundi 24 septembre au lycée Lafayette de Clermont-Ferrand. Située au cœur du e-campus spécialisé dans les enseignements numériques, la classe passerelle accueille 20 élèves.

Une pédagogie adaptée

Lycée Lafayette Clermont-Ferrand - aucun

Pour donner toutes les chances à l'étudiant de réussir en BTS, la pédagogie sera différente. "Les cours se feront en module, explique Christian Desseux, le proviseur du lycée Lafayette, il y aura des cours de méthodologie, de communication, pour intégrer certaines matières qu'ils n'ont pas préparé. Pour cela, les professeurs retenus par le corps d'inspection sont capables de proposer aux élèves autre chose qu'un cours en face à face." Les cours débutent ce lundi avec sept semaines de stages, tout d'abord pour découvrir les différents métiers préparés par les BTS et dans un deuxième temps pour tester leurs compétences en entreprise.

Une classe transitoire pour les bacheliers sans affectation

Les 20 étudiants de cette classe passerelle étaient tous sur une liste d'attente ou déboutés d'un BTS. Pour Hugo, qui a fait une terminale en production graphique c'est une aubaine car toutes ses demandes en BTS ont échoué. "J'espère que cette année va me permettre de me mettre à niveau pour réussir l'an prochain." Présentées dans un plan pour relancer la voie professionnelle, ces classes passerelles, non diplômantes, sont en quelque sorte une mise à niveau pour intégrer un BTS, mais n'offre aucune garantie de placement.

40% des bacheliers de l'académie de Clermont-Ferrand a intégré cette année un BTS, c'est 5% de plus qu'en 2017.