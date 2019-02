Clermont-Ferrand : l'Espace info jeune à la recherche de financement

Clermont-Ferrand, France

Depuis la perte de son label régional l'été dernier et surtout des subventions qui vont avec, l'association est menacée de cessation de paiement. Elle a donc réuni ce jeudi 14 février une dizaine de financeurs qui ont tous apporté quelque chose. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a déjà annoncé cette semaine qu'il accordait une rallonge de 60 000 euros. Mais c'est loin d'être suffisant. Heureusement le cercle des mécènes s'est élargi, la ville de Clermont et sa métropole augmentent leur participation de 40%, elle passe de 40 000 à 70 000 euros, Enedis, la CAF, ont aussi renforcé leur participation.

Une dizaine de financeurs mettent la main à la poche © Radio France - Claudie Hamon

Malgré un manque à gagner de 156 000 euros en 2019, l'espace info jeune poursuit ses activités comme si de rien était. L'équipe de neuf salariés met un point d'honneur à "servir" les jeunes comme avant. Pourtant, avec le désengagement de l'état, des changements se profilent. "On va se concentrer sur l'accompagnement individuel des jeunes, des accompagnements insérés dans des dispositifs rémunérés, précise Philippe Laumond, directeur de l'Espace Info Jeune. On n'a plus les moyens de travailler gratuitement !"

Mais la présidente Martine Brunswick se veut rassurante "tous les partenaires présents autour de la table ont fait des efforts, maintenant on regarde vers l'avenir ! Je salue tout le personnel d'avoir gardé le cap, malgré la tourmente !"

Et n'oubliez pas la prochaine journée "jobs d'été" le 27 mars prochain au conseil régional d'Auvergne 53 boulevard Léon Jouhaux. L'Espace Info Jeune ne lâche rien !