Clermont-Ferrand : la cantine remplacée par des boites repas dans une école

Depuis la rentrée de septembre, les élèves ne mangent plus à la cantine au cours Saint-Louis, une école privée de Clermont-Ferrand. Ils mangent à leur bureau, des repas préparés et transportés dans des boites Monbento, l'entreprise clermojtoise.

Les boites arrivent tous les matins, transportées en vélo cargo. A l'intérieur, un repas préparé le jour même par une entreprise clermontoise. L'entrée et le dessert sont dans une première boite, le plat chaud dans une seconde boite isotherme. A la fin de la matinée, plus besoin d'aller à la cantine et de s'entasser dans un lieu bruyant (du temps gagné et utilisé pour un moment de lecture), les élèves vont chercher leurs boites et s'installent là où ils travaillent. Et les reposent après avoir mangé à leur rythme, nettoyé rapidement les boites et désinfecté leur table.

L'idée est née après le confinement. Les élèves étaient de retour mais les contraintes pour manger à la cantine restaient trop fortes. C'est là qu'une ancienne conversation avec un père d'élève, responsable de Monbento, est revenue à la mémoire de la directrice du cours Saint-Louis. Et qu'est née cette innovation : faire manger les enfants dans leur classe, dans les boites de l'entreprise clermontoise.

Une expérience qui devrait vite s'étendre

Facile à dire, plus compliqué à mettre en œuvre. Mais pas impossible. Il a fallu trouver qui pourrait fabriquer les repas avec les contraintes imposées : cuisiner au quotidien des produits frais, locaux, sans oublier de tout découper pour que les enfants n'aient pas à utiliser de couteau en classe. C'est API restauration qui a relevé le défi, et apparemment, les enfants apprécient bien plus ces repas que ceux de l'ancienne cantine. Avec en plus le petit effet surprise au moment d'ouvrir la boite. Et le tout, sans que cela ne coûte plus cher au final.

Une expérience menée à petite échelle depuis la rentrée de septembre, elle s'est limitée à 16 élèves pour commencer. D'autres élèves mangent eux aussi en classe avec des repas préparés à la maison. L'idée est maintenant d'aller plus loin et d'étendre cette innovation à toute l'école. Et pour Monbento de le proposer ailleurs, des discussions sont en cours par exemple avec les écoles clermontoises. Car le packaging recyclable sera interdit dans deux ans. Place au recyclable et aux boites.