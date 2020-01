Clermont-Ferrand : la réforme du bac ne passe pas auprès des enseignants

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

Les enseignants de lycée refusent toujours la réforme du baccalauréat. Ils tirent la sonnette d'alarme à quelques jours des Épreuves Communes de Contrôle Continue du bac Blanquer. Une cinquantaine de militants de l'intersyndicale s'est rassemblée ce lundi midi devant le lycée Ambroise Brugière à Clermont-Ferrand où ils ont pu échanger avec trois inspecteurs pédagogiques.

Pour les enseignants, cette réforme est très difficile à appliquer car sur le terrain, c'est le flou total. Ils ne savent toujours pas dans quelles conditions se dérouleront les premières épreuves de contrôle continue. "On n'a encore aucune convocation pour les épreuves", explique cette professeure de français. "_Ni pour les surveillances ni pour les corrections de copies_. De plus on ne sait pas quelle matière nos élèves vont passer."

Une situation qui met tout le monde mal à l'aise. "Les élèves n'arrêtent pas de nous poser des questions notamment sur les grilles d'évaluation. On ne sait rien. On les prépare le mieux qu'on peut, mais ce n'est pas satisfaisant."

Un bac différent d'un établissement à l'autre

Les enseignants se disent attachés au caractère national du baccalauréat. "Avec cette réforme, on accroît les inégalités entre les élèves" regrette cette professeure de math. "Les sujets seront différents d'un lycée à l'autre donc on aura un bac différent d'un établissement à l'autre."

Les programmes imposés ne semblent pas faire l'unanimité auprès des enseignants. "Les élèves trouvent que les textes étudiés sont difficiles. On a plus aucune marge de manœuvre pour leur proposer des choses intéressantes." Et le malaise semble très profond. Jusque dans les salles de prof. "On n'a jamais été aussi découragé. Finalement on est malheureux conclu cette prof de math. "Et quand en plus on sait qu'il va falloir travailler jusqu'à 64 ou 65 ans, quand on est prof, c'est pas possible. C'est pas possible."

Les premières épreuves de contrôle continue de l'académie se déroulent samedi matin au Lycée Blaise Pascal. L'intersyndicale appelle d'ailleurs à manifester devant l'établissement dès 7h30. Et dès ce mardi 14 janvier, un rassemblement est prévu devant le rectorat dès 8 h.