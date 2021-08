Clermont-Ferrand : la rentrée universitaire au CROUS

Les étudiants s'apprêtent à faire leur rentrée. Ils sont 48 000 dans l'Académie de Clermont-Ferrand. La crise sanitaire a fragilisé bon nombre d'entre eux et les demandes de bourses sont en hausse. Le CROUS leur propose des logements rénovés et toujours des repas à 1 euro.

La crise sanitaire n'est pas terminée mais au CROUS, à Clermont-Ferrand, le directeur général, Jean-Jacques Genebrier, parle d'une rentrée "un peu plus sereine" que l'an passé. La réhabilitation des logements est terminée et les loyers ont été gelés cette année encore, signe que la précarité étudiante est en augmentation.

Jean-Jacques Genebrier, directeur Général du CROUS Clermont Auvergne © Radio France - Dominique Manent

Plus de boursiers cette année

Le CROUS Clermont Auvergne a enregistré 22 753 demandes de bourses cette année, soit une hausse de 1,2 % par rapport à 2020. Plus 17 800 ont été validées à ce jour. En cette fin de mois d'août, 50 % des dossiers sont mis en paiement. Ce sera le cas pour 85 à 90 % fin septembre, le montant des bourses ayant été revalorisé de 1 % pour tous les échelons.

Des repas à 1 euro pour les plus précaires

Dans ces conditions, le repas à 1 euro est maintenu pour les boursiers. D'autres étudiants pourront en bénéficier, s'ils justifient d'une position financière difficile. Un formulaire en ligne leur permet de déclarer leur situation et de bénéficier du tarif préférentiel. Après le 7 novembre, s'ils estiment être toujours en difficulté, des justificatifs leur seront demandés.

Pour tous les autres, c'est le tarif de 3,30 euros qui s'applique.

Le restaurant universitaire Le Dunant à Clermont-Ferrand - © CROUS Clermont Auvergne

Le CROUS Clermont Auvergne compte 8 Resto U, 9 cafétérias, et 8 kiosques qui servent plus d'1 million de repas chaque année.

Le "Manège", sur le site de Carnot, étant en pleine rénovation, un dispositif mobile prend le relai cette année : un "CROUS Truck" qui propose de la vente à emporter.

Des logements rénovés

Le CROUS Clermont-Auvergne propose plus de 4 000 logements aux étudiants boursiers. En 10 ans, 2 000 ont été rénovés dont les derniers sont opérationnels en cette rentrée 2021 : la résidence Amboise et le bâtiment C de Dolet.

La résidence Amboise rénovée et livrée au printemps 2021 - © Crous Clermont Auvergne

Ils sont plus modernes, plus confortables, et disposent d'espaces communs qui favorisent la convivialité, notamment des cuisines collectives équipées ou une salle de co-working pour le bâtiment C. A l'extérieur, les étudiants bénéficient d'espaces communs pour pratiquer le fitness ou la pétanque par exemple.

Une chambre universitaire après rénovation - © Crous Clermont Auvergne

L'accessibilité aux personnes à mobilité réduite a également été améliorée ainsi que l'isolation thermique et phonique.