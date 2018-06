Clermont-Ferrand, France

En visite à Clermont-Ferrand, Laurent Wauquiez a rencontré ce lundi l'équipe de l'Espace Info Jeunes et dialogué avec de jeunes créateurs d'entreprise. La présence du président de la région dans ce lieu est importante car avec la fusion, le Centre Info Jeunes de Clermont-Ferrand est menacé de perdre son statut de Centre Régional ce qui signifierait une baisse de moyens financiers mais surtout la fin de son autonomie. Pour l'instant un bras de fer est engagé avec le Centre Info Jeunes de Lyon qui revendique le même titre. Laurent Wauquiez n'a rien promis mais il s'est engagé avec les élus locaux de tout bord de faire pression sur les services de l'Etat qui doivent arbitrer vers la mi-juillet.

Laurent Wauquiez en visite à l'Espace Info Jeunes de Clermont-Ferrand : "Le dossier clermontois est de loin le meilleur." © Radio France - Claudie Hamon

Des signaux inquiétants

Laurent Wauquiez est déterminé mais pas très optimiste car "les signaux sont inquiétants. Pourtant le dossier clermontois est de loin le plus solide, mais il y a des interférences politiques inacceptables. Ce serait stupide que le gouvernement "casse" ce qui marche depuis 25 ans." poursuit le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ce dossier, tous les élus locaux sont unanimes. Olivier Bianchi, le maire PS de Clermont-Ferrand tempête "on peut avoir des grands centres à Lyon, mais quand on a des pôles d'excellence on doit les garder."

420 jeunes créateurs accompagnés par Auverboost

L'Espace Info Jeunes ne se contente pas que trouver des logements ou des jobs d'été au moins de 30 ans, la structure clermontoise s'est même spécialisée dans l'accompagnement des jeunes créateurs. Via son dispositif financier Auverboost, elle finance avec des petites sommes 1 500, 2 000 euros le démarrage des TPE. Depuis 2012, 420 jeunes ont bénéficié de ces aides. "Notre objectif est de les rendre autonomes. On leur trouve une solution dans les trois à six mois" précise Philippe Laumond, directeur de l'Espace Info Jeunes.

Etendre Auverboost à toute la région

Même si le gouvernement ne labellise pas la structure de Clermont-Ferrand, Laurent Wauquiez a assuré que la région continuera à aider les jeunes créateurs, ce qu'elle fait déjà. Mais le président de la région souhaiterait étendre le dispositif clermontois Auverboost à toute la région. "Une excellente nouvelle pour toute l'équipe" estime Philippe Laumond nous travaillons tous pour cela."