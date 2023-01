Clermont-Ferrand : le ministre Pap Ndiaye fait la dictée à l'école élémentaire Jules Ferry

C'est un maître qui sort de l'ordinaire qui est venu faire la dictée ce lundi matin aux enfants de l'école élémentaire Jules Ferry de Clermont-Ferrand. Pap Ndiaye, ministre de l'Education Nationale, s'est rendu dans l'établissement pour tester les CM2 : "Ca change de la maîtresse", s'amuse une élève, "c'est un peu un super-prof" glisse une camarade.

"Je relis : "Il a inventé la pascaline, ancêtre de la calculatrice, nous célébrons cette année les quatre cents ans de ce Clermontois, qui est-ce ?"", demande lentement le ministre, alors que les élèves relisent leur copie avec attention. Tous savent déjà que la réponse est Blaise Pascal .

A Jules Ferry, on travaille l'orthographe au quotidien

Si Pap Ndiaye a décidé de venir faire une dictée dans cette école clermontoise, c'est parce que le niveau des élèves en orthographe est insuffisant : aujourd'hui, à l'arrivée en classe de 6e, un enfant sur quatre n'a pas le niveau. "Nous ne sommes pas satisfaits et nous ne pouvons pas être satisfaits" de ce niveau "fragile", commente le ministre.

Entouré des institutrices, le membre du gouvernement, qui a demandé une dictée quotidienne pour les élèves de CM1 et CM2, interroge donc : "Est-ce que vous faites des dictées régulièrement ?".

"En orthographe, nous travaillons de manière quotidienne et ritualisée, la dictée occupe une grande part de notre travail", répond l'enseignante chargée de cette classe de CM2.

L'institutrice précise que les enfants travaillent aussi en dictée "négociée" : cela signifie qu'une fois la dictée terminée, les élèves discutent entre eux de leurs copies pour voir leurs fautes respectives et en discuter, essayer de convaincre l'autre, même si c'est toujours la maîtresse qui a raison.

Du soutien scolaire pour les nouveaux 6e en septembre prochain

Selon l'enseignante, les élèves apprécient l'exercice, même ceux qui ont du mal comme Raphaël. "J'ai un peu de difficultés, souffle le garçon, et pour les élèves en difficulté, on leur donne une feuille avec les mots de la dictée. On doit alors écrire le reste quand on nous la dicte", explique-t-il.

"Pour l'aide, ça me rassure un peu, mais je crois qu'en 6e il n'y en a plus", craint Raphaël.

Le ministre Pap Ndiaye a annoncé des heures de soutien scolaire à partir de la rentrée prochaine de septembre en classe de 6e, à raison d'une heure par semaine en maths et en français. "Je trouve ça très bien que ceux en difficulté aient du soutien au collège et soient suivis", glisse Flore, qui se trouve "assez bonne en dictée".