Clermont-Ferrand : le rectorat réhabilite l'ancien siège du CRDP, rue d'Amboise

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

Le rectorat de Clermont-Ferrand réhabilite ses bâtiments administratifs. Après le CIO du Puy en Velay, c'est au tour de l'ancien siège du CRDP situé au 15 rue d'Amboise à Clermont-Ferrand, d'être rénové. L'immeuble qui abritait notamment le réseau Canopé va être entièrement rénové, isolé, réaménagé et surtout remis aux normes. Cela permettra de rapatrier certains services comme le CIO du Pont Saint-Jacques et le centre Gergovie.

Arnaud Boyer, l'un des architectes du nouveau site d'Amboise. © Radio France - Claudie Hamon

Construit, il y a 50 ans par l'architecte Georges Noël (ndl : le même architecte que la cité scolaire Blaise Pascal et la faculté des sciences et des lettres), le bâtiment en béton armé, au pignon coloré avait bien besoin d'une réhabilitation totale. "On avait de gros problèmes de ferraillage de béton qui n'était plus lié. Des blocs de béton menaçaient de s'écrouler", précise Arnaud Boyer, architecte du cabinet PM+AB PHILIPPE MOINARD-ARNAUD BOYER ARCHITECTES .

Après un désamiantage complet, l'immeuble de 4000 m2 sera donc entièrement isolé et réaménagé. "Aujourd'hui, les administrations ne sont plus organisées en bureaux en enfilades, le personnel a besoin d'échanger. Alors on a créé des circulations habitées, avec des niches. On a conservé l'amphithéâtre et le showroom."

Karim Benmiloud, recteur de l'académie de Clermont-Ferrand. © Radio France - Claudie Hamon

A terme, le nouveau site devrait accueillir 150 personnes. "Cela nous permettra de déconcentrer certains services comme les CIO, la pédagogie numérique mais aussi le laboratoire des sciences cognitives de l'Université Clermont-Auvergne", explique le recteur Karim Benmiloud.

Le bâtiment tout neuf devrait être livré en février 2021. Coût total des travaux, 4,5 millions d'euros financés en grande partie par l’Éducation Nationale (3 millions €) mais aussi par L’État (1,5 million €).