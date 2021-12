Clermont-Ferrand : les AESH réclament un vrai statut et de meilleures conditions de travail

"Un vrai statut, un vrai salaire !" C'est l'un des slogans que l'on pouvait lire ce samedi 11 décembre, sur la place de Jaude, à Clermont. Les AESH (Accompagnant(e)s d’Elèves en Situation de Handicap) du Puy-de-Dôme se sont rassemblés pour dénoncer leurs conditions de travail. Des salaires risibles (environ 750 euros, soit 300 euros en dessous du seuil de pauvreté), un manque de formation et un manque de personnel. Ces problèmes ne datent pas d'hier, mais la situation ne change pas. Et certaines, comme Carole, n'ont d'autres choix que de changer de métier :

Après 6 ans d'accompagnement, j'ai quitté mon métier en septembre. Je ne pouvais plus m'en sortir financièrement. Je travaille désormais dans la logistique. Je me sens toujours désespérée d'être partie… Mon banquier lui se sent mieux, les fins de mois sont moins difficiles ! Devoir choisir l'alimentaire plutôt qu'un beau métier, un métier de passion... C'est catastrophique de briser les gens comme ça.

Sur la place, les AESH sont une dizaine, soutenus par des parents et des professeurs. Ils dénoncent également le discours du gouvernement, très axé sur l'école inclusive mais avec peu de solutions à la clé. "On manque de bras ! On a moins d'AESH désormais, mais pas moins d'élèves" explique une accompagnante clermontoise. Une autre opine du chef, et poursuit : "On ne fait pas ce métier par hasard. On aime ces enfants, leurs parents. Mais on veut pouvoir les accompagner dans de bonnes conditions."