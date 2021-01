Clermont-Ferrand : les assistants d'éducation ne veulent plus être des pions

Ils étaient une poignée seulement devant le rectorat ce mardi midi, mais les assistants d'éducation autrefois les surveillants d'externat ou les maîtres d'internat peuvent compter sur leurs camarades de l'intersyndical CGT Educ'action 63, le SNES, le SNALC, FO, SUD éducation et Solidaires.

Davy Delfour AED au lycée Lafayette à Clermont-Ferrand. © Radio France - Claudie Hamon

Davy Delfour est assistant d'éducation au lycée Lafayette depuis septembre, il aimerait que leurs missions pédagogiques auprès des élèves soient mieux reconnues. "Je surveille un dortoir de 45 élèves. Et au bout d'une semaine, je savais quels élèves avaient des difficultés familiales. Notre proximité avec les élèves devrait être mieux prise en considération au sein de la communauté pédagogique de l'établissement. Cela permettrait de gagner du temps et d'anticiper certains problèmes."

A 21 ans, Chloé exerce dans un collège en zone prioritaire à Thiers. Elle aimerait continuer à exercer ce métier d'assistant d'éducation car elle se sent pleinement utile aux élèves mais le statut précaire de la fonction l'empêche d'envisager l'avenir. "J'aimerai faire partie de l'éducation nationale car je sens que je contribue à l'éducation des élèves. Mais on me fait sentir que je n'y ai pas ma place, que je suis là provisoirement. Finalement on est des pions qu'on peut remplacer à tout moment. Y'en a marre d'être des pions, on veut un vrai statut de surveillant !"

Pour Frédéric Abrioux, secrétaire départemental FO du second degré, les assistants d'éducation méritent de faire partie de la fonction publique. "C'est vrai qu'ils sont peut-être plus proches des élèves que les enseignants, qu'ils ont un rôle d'encadrement important en dehors des cours, ils s'occupent des permanences et ce n'est pas toujours simple à gérer. Ce serait intéressant de créer un vrai statut, que ce métier soit pérenne, sécurisant. Pour cela, il faut que les AED fassent partie de la fonction publique ! Mais aujourd'hui l'éducation nationale préfère embaucher des contractuels. Ce n'est pas comme ça qu'on maintient une structure apaisée où les gens peuvent travailler sereinement."

Au 15 janvier 2019, l'académie de Clermont-Ferrand comptait 1 321 assistants d'éducation.