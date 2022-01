Clermont-Ferrand : les classes pas impactées par la grève de ce jeudi

Pas de nouveau jeudi chaotique dans les écoles puydômoises ! Après la forte mobilisation de la semaine dernière, plusieurs syndicats appellent à une nouvelle journée d’action pour contester le protocole sanitaire de l’Éducation nationale et réagir aux vacances à Ibiza du ministre Jean-Michel Blanquer.

Mais les difficultés devraient être à la marge dans les établissements clermontois : "il n’y a pas d’appel à la grève totale dans le Puy-de-Dôme", détaille Amélie Suel, responsable du FSU 63. "On n’a aucun absent non plus dans les services municipaux de restauration scolaire et de garderie", rassure Cécile Audet, adjointe à la mairie de Clermont-Ferrand en charge de l’Education.

Plutôt une journée d’action que de blocage

"On part plutôt sur une journée d’action propre à chaque établissement, chacun va porter des revendications locales sous différentes formes", explique Frédéric Campguilhem, co-secrétaire CGT éducation dans le Puy-de-Dôme. Les enseignants sont encouragés à se réunir en conseil des maîtres et maîtresses pendant la pause méridienne pour faire remonter les problèmes du terrain. Ils afficheront des banderoles et posteront des vidéos sur les réseaux sociaux. "On veut vraiment faire comprendre à tous que l’école craque", insiste Amélie Suel. Un rassemblement aura lieu devant la préfecture à 17h30 à l’initiative du syndicat Sud-éducation.

Une mobilisation interprofessionnelle pour la hausse des salaires est d’ores-et-déjà prévue jeudi 27 janvier prochain. Le mouvement devrait être très suivi dans l’Éducation nationale.