Clermont-Ferrand : les derniers ajustements de la carte scolaire 2019

Les contours définitifs de la carte scolaire ont été validé ce jeudi 5 septembre en préfecture. L'Inspecteur d'Académie a accordé 15 postes et demi et prononcé deux fermetures.

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

Le conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN) a livré ses ultimes arbitrages de cette carte scolaire 2019. L'académie a fait ses comptes, 224 708 élèves ont fait leur rentrée cette année, des élèves, un effectif en baisse. Le 1e degré public a perdu près de 300 élèves. Dans ce contexte, l'inspecteur d'académie a accordé 15 postes et demi et supprimé deux postes. Soit au total sur l'ensemble de la carte scolaire, février compris, 34 ouvertures et 17 fermetures.

Philippe Tiquet, l'inspecteur d'académie du Puy-de-Dôme. © Radio France - Claudie Hamon

La liste des ouvertures prononcées lors de ce CDEN d'ajustement :

Maternelle : Saint-Georges-es-Allier, école Le Bourgnon à Lempdes, la Clé des Champs à Volvic, Chanteranne à Clermont-Ferrand, Claude Félix à Aulnat, Victor Hugo à Clermont-Ferrand.

Élémentaire : Champeix, Aubiat, Arlanc, Charbonnières -les-Vieilles, Beauregard-Vendon, Aydat, école Jean Moulin à Clermont-Ferrand, Pierre et Marie Curie à Clermont-Ferrand, Michelet à Clermont-Ferrand.

Création d'un demi poste à Job en soutien maternelle.

La liste des 2 mesures de fermeture :

Fermeture d'une classe primaire aux Ancizes et fermeture d'un groupe de CP, à l'école Romain Rolland à Clermont-Ferrand.