Clermont-Ferrand : les écoles élémentaires ont rouvert leurs portes ce jeudi

A l'école Paul Bert, ce sont 80 élèves qui ont été accueillis ce jeudi, en temps normal ce sont 290 écoliers qui sont inscrits du CP au CM2 pour cette année 2019-2020. Des effectifs allégés pour cette rentrée exceptionnelle qui ont rendu un peu plus aisée la réorganisation de l'école, des classes, de la cour, de l'accueil.

"Il a fallu faire des marquages au sol par exemple, repenser les récréations" détaille l'expérimenté et très apprécié directeur de l'école Serge Coissard.

Nouvelle organisation pour les récrés : "par créneau horaire, avec des zones délimitées pour éviter les contacts."

80 élèves au lieu des 290 habituels

Même chose pour la cantine, pour ceux qui ont choisi d'y rester. Une trentaine d'élèves au maximum dans le récent et étendu réfectoire et pas plus de deux enfants par table de six. Les conditions pour respecter les distanciations sociales.

Un marquage au sol a été tracé pour la file d'attente © Radio France - Olivier Vidal

L'accueil du matin a fonctionné également, mais très peu de parents ont déposé leur enfant.

A quelques minutes de l'ouverture du portail principal le directeur ne cachait son inquiétude : "c'est tout nouveau, et on ne sait pas comment vont réagir les enfants. Ils sont contents de revenir ce matin mais demain ? L'équipe ici a fait le maximum mais cela risque d'être compliqué."