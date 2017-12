Depuis juin dernier, les villes peuvent opter pour le rythme scolaire de leur choix. Après concertations de parents, enseignants et personnels de l'éducation, celle de Clermont a choisi de conserver la semaine de 4 jours et demi pour les prochaines rentrées.

La ville de Clermont a fait son choix pour les prochaines rentrées scolaires. Les enfants des écoles publiques continueront à aller à l'école 4 jours et demi par semaine.

Après la prise en compte des premières évaluations du Projet Éducatif de la Ville, de différentes études réalisées sur le sujet et de multiples concertations, la municipalité maintient le dispositif pour rester dans la continuité de ce qui est fait depuis trois ans.

Cécile Audet adjointe en charge de l'Education, l'Enfance et la petite Enfance - Mairie de Clermont-Ferrand

Depuis septembre dernier, les communes ont le libre choix d'organiser leurs rythmes scolaires. Sur l'ensemble du territoire, une école sur trois a abandonné ce dispositif revenant donc à la semaine à 4 jours.

De nouvelles concertations début 2018

La ville de Clermont-Ferrand continue à travailler sur l'amélioration de l'offre proposée notamment au niveau des TAP, les activités périscolaires. Aujourd'hui, elle consacre 26 % de son budget annuel de fonctionnement aux enfants des écoles maternelles et élémentaires. Plus de 1 000 agents travaillent dans les temps scolaires et périscolaires.