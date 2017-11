Clermont-Ferrand : les enseignants face à des élèves perturbateurs

Une centaine d'enseignants du premier degré a répondu à l'invitation du SNUipp-FSU 63 pour évoquer la gestion des élèves perturbateurs et la souffrance des personnels. Un colloque animé par Frédéric Grimaud, enseignant chercheur des Bouches-du-Rhône. Pour lui, la solution viendra du métier.

Le SNUipp-FSU 63 se penche sur la souffrance des enseignants face à des élèves perturbateurs. Pour évoquer cette question délicate, le syndicat a invité ce mardi un enseignant chercheur, Frédéric Grimaud lors d'un colloque auquel participait une centaine de professeurs des écoles de l'académie. Ce professeur des écoles des Bouches du Rhône a étudié au sein d'un groupe de recherche universitaire les solutions à apporter quand le métier d'enseigner devient difficile. Aucun outils, aucune recette n'est applicable face à des enfants au comportement difficile, l'enseignant doit se fier a son bon sens et surtout ne pas rester seul face à ses difficultés. "La solution viendra du métier" affirme Frédéric Grimaud "à condition de communiquer et d'échanger au sein de l'établissement".

Frédéric Grimaud à Clermont-Ferrand lors du colloque sur les élèves perturbateurs et la souffrance des personnels © Radio France - Claudie HAMON

Même réflexion de Marie, enseignante en classe ulysse à Clermont-Ferrand "je ne me sens pas assez préparée pour enseigner à des élèves en situation de handicap et personne n'est là pour nous dire si on fait bien ou mal". Marie estime que la loi de février 2005 sur l'inclusion des élèves en situation de handicap va dans le bon sens, mais la formation fait défaut. Lors de ce colloque sur les élèves perturbateurs et la souffrance des personnels, les enseignants ont été également nombreux à réclamer plus de reconnaissance par l'institution. Pour aider les enseignants, le SNUipp63 a édité une fiche pratique Kisaitou sur la violence en milieu scolaire.