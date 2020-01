Clermont-Ferrand : les personnels du collège Gérard Philippe exercent leur droit de retrait ce lundi

Selon les syndicats, plusieurs personnels du collège clermontois auraient été agressés ces derniers mois. Les trente-cinq personnels de l'établissement ont exercé leur droit de retrait ce lundi et se sont rassemblés devant les grilles du collège.

Clermont-Ferrand, France

Selon la CGT 63, depuis le début de l'année scolaire, six personnels de l'établissement auraient été agressés verbalement ou physiquement. Une situation intolérable pour l'ensemble de l'équipe du collège (hors direction).

Les syndicats CGT et SNES-FSU de l'établissement exigent des moyens supplémentaires et un poste de CPE en plus pour la rentrée prochaine.

Trente-cinq personnels de l'établissement ont donc exercé leur droit de retrait ce lundi.